Grimmen

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich die Plätzchen beziehungsweise die Bäcker der Weihnachtskekse bei unserem Plätzchenwettbewerb in diesem Advent. Acht verschiedene Sorten wurden verkostet, und so ganz einig waren sich die sieben Jurymitglieder nicht. Aber nach der Bewertung mit einem eindeutigen Punktesystem am Freitagvormittag im Kursana-Seniorendomizil stehen der Sieger und die Platzierten fest: Gewonnen haben die Mädchen und Jungen aus dem „Bewegten Freizeithort“ Abtshagen des Lebenräume-Vereins mit ihren Butterplätzchen – gebacken nach einem ganz einfachen Rezept. Auf dem zweiten Platz landetet Irene Salomo mit Spritzgebäck-Kringeln und als Dittleckerste schätzte die Jury die Mandelplätzchen ein, deren Rezept von Ilse Schmiedel aus Grimmen stammt. Die drei Bestplatzierten lagen nur jeweils einen Punkt auseinander, der Sieger kam auf 53 von insgesamt 70 möglichen Punkten.

Luise (5) schmecken die Weihnachtskekse. Quelle: Almut Jaekel

Mit Pelle, Luise und Fabienne (alle 5 Jahre) aus dem Naturkindergarten des Jugendfreizeit-Vereins in Sievertshagen und den drei Kursana-Bewohnern Irma Müller(91), Anneliese Knoll (86) und Willi Junge (88) sowie Birgit Bartel, Mitarbeiterin in der Kursana-Küche, war die Jury bunt gemischt. Und ebenso unterschiedlich wie die Lebenserfahrung kamen die Plätzchen an. Während die Senioren beispielsweise die Schneeflocken mit Puderzucker oder die Husarenköpfe mit Marmelade zu süß fanden, gaben die Kinder diesen Keksen hohe Punktzahlen. Luise war dabei besonders schnell entschlossen, und alle drei Kinder schrieben ihre Zahlen schon selbstständig in die Bewertungsbögen.

Anneliese Knoll (86) überlegt genau, wie viele Punkte sie vergibt. Quelle: Almut Jaekel

Senior Willi Junge hielt sich bei den Peffernüssen zu Beginn des Tests noch zurück. „Sie schmecken gut, aber das geht noch besser“, sagte er. Auch Birgit Bartel schien von dieser Sorte noch nicht begeistert. Bei den Keksen nach „Omas Keksrezept“ waren einige überzeugt, andere noch nicht. Von einem bis zehn Punkten war die Bewertung für die Husarenköpfe, mit Mandel und Marmelade gebacken, extrem unterschiedlich. Die Bunten Butterplätzchen lagen dann bei den meisten recht weit vorn. Kein Wunder, kommen doch auch sie von den Siegern aus dem Abtshagener Hort und sind eine Variante der Siegerkekse, allerdings mit Vanille und Zitronenschale.

Willi Junge (88) war beim Verkosten der Plätzchen besonders kritisch. Quelle: Almut Jaekel

„Ich habe mit Mama Kekse gebacken und sie mit Schoko und bunten Streusel verziert“, erzählte Fabienne zwischen den Verkostungen. Auch Luise war in diesem Advent schon in der Weihnachtsbäckerei fleißig: Es entstanden helle Butterplätzchen und dunkle mit Schokolade. „Früher bei meinen Eltern gab es Lebkuchen“, erinnert sich Anneliese Knoll. Statt Honig wurde aber Sirup genommen, etwas anderes gab es nicht. Sie selbst buk dann später Spritzkringel. Vielleicht war es ein bisschen die Erinnerung an diese Kringel-Kekse – die Bewertung dafür fiel jedenfalls sehr gut aus. „Ich habe früher sehr viel gebacken, noch im großen Kohleherd“, sagte Irma Müller. „Früher wurde ja sowieso jedes Wochenende gebacken“, ergänzte Anneliese Knoll. Aber auch jetzt sind die Senioren noch am Herd aktiv. „Gerade gestern haben wir hier bei Kursana Plätzchen ausgestochen“, erzählte Willi Junge.

Acht Kekse zur Auswahl Acht verschiedene Weihnachtsplätzchen standen in diesem Advent beim Plätzchenwettbewerb der Grimmener OSTSEE-ZEITUNG zur Auswahl. Mit 53 von möglichen 70 Punkten siegten die Butterplätzchen aus dem Bewegten Freizeithort Abtshagen, den zweiten Platz belegt Irene Salomo, den dritten Ilse Schmiedel. Auf den Sieger und die Platzierten warten kleine Preise. Sieger-Butterplätzchen 500 Gramm Mehl 200 Gramm Zucker 1 Päckchen Vanillezucker 350 Gramm Butter 2 Eigelb 1 ganzes Ei abgeriebene Zitronenschale 1 Prise Salz

