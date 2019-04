Grimmen

Ein Leben ohne Sport ? Nein, dies kann sich Gisela Unterberger (74) nicht vorstellen. In Blumenau-Ostpreussen (heute Kwietniewo) geboren, besuchte sie in Laage die Grundschule. Die Seniorin studierte Unterstufen-Lehrerin in Schwerin und war fünf Jahre in Stavenhagen tätig. "Es war die schönste Zeit, jung unbedarft", erzählt sie. „Als ich gerade mal zwei Jahre alt war begann ich mit dem Laufen über längere Strecken. Aber auch Wandern, Radfahren, Schwimmen und Besuche im Fitnessstudio gehören heute zu meinem Leben", erzählt Gisela Unterberger. In Griebenow beim Parklauf ist sie fast immer anzutreffen. „Wohl schon 50 Jahre“, meint die Seniorin. Dort ist sie beliebt und kämpft als älteste Teilnehmerin immer um gute Zeiten in ihrer Altersklasse. Fragt man sie nach weiteren Hobbys, sagt die Seniorin kurz und knapp: „Meine fünf Enkel.“

Walter Scholz