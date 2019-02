Grimmen

Dreimal in der Woche ist Hamza Barkouke im REWE-Markt-Jarpenbeek in Grimmen tätig hat. Der Achtzehnjährige hat einen Mini-Job und bedient an der Kasse. Er besucht die 11.Klasse des Gymnasiums. „Ein ganz, netter, freundlicher und junger Mann. Ich staune wie gut er die deutsche Sprache beherrscht", meint Cordula Streich, Marktleiterin des Einkaufmarktes. Vor drei Jahren kam Hamza aus Syrien nach Deutschland, lebte in einer Wohngruppe in Zarrendorf und seit Oktober in Grimmen. Kontakt zu seiner Familie, besonders den drei kleinen Brüdern in der Heimat, hat er nur übers Handy. „Ich möchte die Schule mit gutem Ergebnis abschließen und mein Wunsch ist es, später Augenarzt zu werden“, erzählt der junge Syrer. In der Freizeit spielt er gerne Fußball und mag auch Basketball. „Ich koche auch sehr gerne, am liebsten italienische Gerichte", meint der junge Mann, der in der Schule inzwischen viele Freunde hat. Gerne mag er Hunde. „Derzeit habe ich für einen Vierbeiner keine Zeit“, sagt er.

Walter Scholz