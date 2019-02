Turow

Ich möchte Polizist oder Feuerwehrmann werden. So lauten in der Regel die Berufswünsche von Kindern. Anders im Falle von Mathias Schwandt. Der heute 31-Jährige hatte schon als Grundschüler den Wunsch „Tischler“ zu werden. Und er hat sich seinen Traum erfüllt und hat seit 2015 sogar seine eigene Tischlerei. In unserer Serie „Gesichter und Geschichten“ stellen wir heute einen der jüngsten Tischlermeister der Region vor.

„Es ist einfach total schön in seinem Traumberuf zu arbeiten“, sagt Mathias Schwandt. Gleich nach dem Realschulabschluss in Grimmen beginnt der Trebelstädter 2004 in Loitz eine Lehre zum Tischler. „Schon als Kind hat mir das Arbeiten mit Holz sehr viel Spaß gemacht. Mein Opa war auch Tischlermeister und vielleicht habe ich dadurch ein gewisses Talent in die Wiege gelegt bekommen“, erzählt er. Nach erfolgreicher Berufsausbildung und einigen Jahren praktischer Arbeit beschließt Mathias Schwandt seinen Meister zu machen. „Ich habe dies über drei Jahre hinweg berufsbegleitend gemacht und 2012 den Meisterbrief bekommen“, erinnert er sich zurück. Zu dieser Zeit wäschst auch der Wunsch sich irgendwann selbstständig zu machen. „Dies ist ein sehr großer Schritt und darum habe ich auch sehr lange überlegt, ob ich es wagen soll“, beschreibt er. Am 1. Mai 2015 wagt Mathias Schwandt dann den Schritt und eröffnet in der Werkstatt in Turow seine erste eigene Tischlerei. Mit Erfolg. Schnell kommen die ersten Anfragen und der Tischlermeister kann durch sein Handwerk überzeugen. „Hauptsächlich habe ich mich auf den hochwertigen Möbel- und Treppenbau spezialisiert und kümmere mich vor allem um die Aufträge von privaten Kunden“, erklärt Mathias Schwandt, der keine weiteren Angestellten hat.

„Zum einen ist es am Anfang schwierig gleich mit Angestellten loszulegen, zudem findet man auch nur noch ganz wenige junge Leute, welche diesen Beruf erlernen wollen“, betont er. Mit seinen 31 Jahren ist der in Turow tätige Mann einer der jüngsten in der Region. „Wenn man mit anderen Kollegen spricht, bestätigen diese den Negativ-Trend“, sagt er. Dabei gibt es für Mathias Schwandt kaum etwas Schöneres. „Ich liebe meine Arbeit ganz einfach. Ich kann mich verwirklichen und habe Spaß dabei“, sagt er und beschreibt: „Sich mit seinen Kunden zusammenzusetzen, eine Idee zu entwickeln und diese dann so umzusetzen, dass die Leute begeistert sind, ist ein tolles Gefühl.“

Das Arbeitsgebiet des 31-Jährigen reicht inzwischen von Grimmen und den umliegenden Gemeinden, bis hin zu den beiden Hansestädten und den Inseln. „Auf den Insel sind es häufig gastronomische Einrichtungen, die ein spezielles Möbelstück brauchen“, sagt er.

Das Anfertigen von hochwertigen Möbeln aus Massivholz ist aber immer noch eher die Ausnahme. „Es ist eben nicht die wirtschaftlich stärkste Region. Solche Möbel bestellen sich meistens jene Leute, die ihr Haus bereits abgezahlt haben und dieses dann nach ihren Wünschen neu einrichten wollen“, beschreibt der Tischlermeister und sagt: „Für mich ist es dann immer wieder etwas Besonderes, weil man es nicht alle Tage macht.“

Raik Mielke