Wenn die Kapuzineraffen von außen an die Tür ihres Innengeheges klopfen, dann ist eindeutig Winter im Heimattierpark. „Nach ein Paar Minuten im Außengehege haben unsere Affen in diesen Tagen die Nase voll und wollen wieder rein ins Warme“, erklärt Tierpflegerin Heide Jahn. An richtig kalten Tagen gibt es für die tierischen Bewohner dann sogar einen warmen Gemüse-Eintopf.

Auch, wenn aktuell keine Schneeschicht die Arbeit im Heimattierpark erschwert – eine Umstellung in der Arbeitsweise haben die Wintermonate schon zur Folge. „Wir haben rund 200 Tiere und alle gehen ganz anders mit der kalten Jahreszeit um“, weiß Heide Jahn. Während die Gänse am Morgen voller Elan durchs Freigehege rennen und auch die Kaninchen die Zeit im Streichelgehege unter freiem Himmel genießen, suchen die bereits angesprochenen Kapuziner- und Weißbüschelaffen lieber die wärmeren Temperaturen der Innengehege. „Jedes unserer Tiere, welche die Wärme lieben, haben die Möglichkeit sich unter Rotlichtlampen oder in beheizten Räumen aufzuwärmen“, betont die Tierpflegerin.

Heide Jahn füttert die Weißbüschelaffen. Diese genießen im Winter auch die Zeit im erwärmten Innenbereich. Quelle: Raik Mielke

Und so mancher tierischer Bewohner genießt dieses Wetter sogar in vollen Zügen. „Unsere Wollschweine suhlen sich vergnügt in der Modder. Für uns ist es hingegen sehr schwer in dieses Gehege vorzudringen“, sagt Heide Jahn.

Für die Tierpfleger ist die Arbeit durch aufgeweichte Wege deutlich erschwert. „Zudem müssen wir das Trinknäpfe bei frostigem Wetter häufiger austauschen und das Wasser durch den gesamten Tierpark transportieren. Dies Außen-Wasserhähne sind in den Wintermonaten zum Schutz gegen den Frost abgestellt“, beschreibt Heide Jahn und sagt: „Außerdem passen wir auf, dass feuchte Nahrung nur drinnen gefüttert wird.“

„Richtige Probleme haben wir mit unseren tierischen Bewohnern wetterbedingt aber aktuell nicht“, sagt sie und erklärt: „Das Wichtigste sind wärmende Rückzugsmöglichkeiten. Darum polstern wir die Schlafquartiere mit extra viel Stroh aus.“ Sollte der Teich zufrieren oder es schneien, müssen einige Tier in ihren luxuriösen Innenquartieren bleiben. „Dies ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, betont die Tierparkleiterin und beschreibt: „ Adebar stolziert sonst trotzdem auf der Eisschicht herum, bricht ein oder rutscht aus und verletzt sich.“ Hühner hingegen sind Schneeblind und auf der weißen Pracht völlig orientierungslos.

Zahlen und Fakten Der Grimmener Heimattierpark hat täglich von neun bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Kinder ab drei Jahren und für Auszubildende zwei Euro, für Erwachsene ab 18 Jahren vier Euro. Eine Jahreskarte kostet für Kinder ab drei Jahren zehn Euro. Erwachsene Zahlen für das Jahres-Ticket 20 Euro. Auf 2,6 Hektar leben im Tierpark der Trebelstadt knapp 200 Tiere in 54 Arten. Der Zoo der Stadt öffnete 1957 auf dem ehemaligen Gelände der Gärtnerei Jabusch seine Pforten.

Sorgen machen aktuell nur die beiden Ponys. „Ihnen geht es gar nicht gut und dies hängt mit dem unverantwortlichem Verhalten von Grimmener Bürgern zusammen“, betont Heide Jahn. Trotz Verbots schmeißen diese immer wieder Futter ins Gehege. „Dadurch kommt es zu Entzündungen an den Hufen“, erklärt sie. Am Dienstag musste nun sogar Tierarzt Hans-Eckhard Lüttkemöller kommen und die Tiere behandeln. „Die Ponys haben große Schmerzen und können kaum gehen. Wir haben schon seit längerem diverse Verbotsschilder. Auch wenn die Leute es gut meinen, sie schaden den Tieren sehr“, erklärt sie.

Erneut leiden die Pferde im Grimmener Heimattierpark, weil sie von Bürgern der Stadt illegalerweise gefüttert wurden. Tierarzt Hans-Eckhard Lüttkemöller kümmerte sich am Dienstag um die Tiere. Quelle: Raik Mielke

