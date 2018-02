Abtshagen. „Alles kann, nichts muss - in Abtshagen ist noch lang nicht Schluss!.“ Mit diesem Motto gingen am Sonnabend mehr als 100 Jecken in Abtshagen in den Faschingsabend in der ehemaligen ZBE. Der dortige Verein - der ACC - spielte mit diesem Thema darauf an, dass ringsum viele Vereine wegen der Nachwuchsprobleme inzwischen verschwunden sind, und außerdem in diesem Jahr beim Abtshagener Karneval kein Kostümzwang herrschte.

Seite 44 Jahren gibt es den ACC. Wenn auch viele Karnevalsvereine ringsum inzwischen schlapp machen - bei den Jecken in Abtshagen geht es lustig weiter. Zur Bildergalerie

Das tat aber der guten Stimmung im Saal einen Abbruch. Auch deshalb, weil die Vereinsmitglieder, wie in den 44 Jahren ihrer Tätigkeit gewohnt, wieder ein tolles, unterhaltsames und aktuelles Programm auf die Beine gestellt hatten (siehe Bildergalerie).

Jaekel Almut