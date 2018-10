Kaschow

Feiern wie die Bayern. So hätte am Samstagabend das Motto in der Rademacher-Festscheune des Golfparks Strelasund heißen können. Fast ausnahmslos kamen die Besucher zum traditionellen Oktoberfest in Dirndl und Lederhose.

Mit 400 Leuten war die Festscheune erneut restlos ausverkauft. „Wir haben mit dieser Veranstaltung vor zwölf Jahren in ganz kleiner Runde angefangen“, erinnert sich Jörg Remer vom Golfpark Strelasund zurück. Damals feierten lediglich 17 Leute in der Gaststätte „Frettwurst“. „In den Jahren ist unser Oktoberfest dann immer mehr gewachsen.

Inzwischen sind unsere Scheune und das aufgebaute Festzelt mit 400 Leuten ausverkauft. Jetzt gilt es, diese Zahl an Besuchern zu halten“, sagte Jörg Remer.

Mielke Raik