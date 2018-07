Glashagen

In Glashagen wird das moderne Glasfaserkabel für den Breitbandausbau über unmoderne Freileitungen verlegt. Darüber informierte jetzt Horst Zschaler, Bauleiter der bauausführenden Firma Alkan Hoch und Tierbau GmbH Gemeindevertreter und Einwohner.

„Noch in diesem Jahr werden die Arbeiten in dem Ortsteil der Gemeinde Wittenhagen beginnen“, hatte Bürgermeister Frederic Beeskow (Wählergemeinschaft) das Thema eingeleitet. Im benachbarten Wittenhagen selbst werde bereits gebaut. „Die Grobplanung steht, es werden nur 500 Meter Tiefbau im Ort notwendig sein, weil es noch relativ viele Oberleitungsmasten gibt, die genutzt werden“, sagte Horst Zschaler, der seine Firma als ein deutsch-türkisches Unternehmen mit jahrelanger Erfahrung vorstellte. Wenn die einzelnen, insgesamt 28 Hausanschlüsse gelegt werden, müssten die Anwohner vor Ort sein, um Details abzusprechen.

„Derzeit werden im Ort Stromkabel im Tiefbau verlegt, warum stimmen sich die Firmen nicht ab?“, wollten die Glashagener wissen. So weit er informiert sei, nutzen die Auftraggeber die Oberleitungen, um zu sparen“, sagte Zschaler. Das sei vertraglich so vereinbart. Die Telekom arbeite bei diesen Aufträgen generell so, dass dort, wo Oberleitungen existieren, diese auch genutzt werden.

Verständnis fand diese Vorgehensweise bei den Gemeindevertreter und Anwohner nicht: „Woanders werden Oberleitungen abgebaut, und hier bei uns verlegt man hochmoderne Kabel in der Luft wie vor 100 Jahren“, sagten sie verärgert.

Aber wie geht es weiter, wenn die Anschlüsse gelegt sind? Wann wird freigeschaltet? Zschaler: „Für die Freischaltung ist die Telekom zuständig.“ „Dafür müssen die Anwohner aktiv auf die Telekom zugehen und einen Vertrag über die Breitbandversorgung abschließen“, informierte Bürgermeister Beeskow. Spätestens im Frühjahr 2019 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, plant er.

Jaekel Almut