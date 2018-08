Glewitz

Es sind diese zwei Tage in der Woche, die Brigitte Neustadt wieder glücklich machten. Die Seniorin lebte sechs Jahre lang allein in ihrer Wohnung in Glewitz. Ihre Kinder arbeiten viel und haben selbst eine Familie zu versorgen. „Auf der Straße traf ich auch immer weniger Menschen, als wenn das Dorf langsam ausstirbt“, sagt sie. Und irgendwann begannen die Depressionen.

Hier ist niemand einsam

Doch das ist mittlerweile Geschichte. Mit der Eröffnung der Tagespflege in Glewitz, kehrte auch die Lebensfreude zu ihr zurück. Seit dem Frühjahr führt das in Ahrenshagen-Daskow ansässige Pflegekombinat die Tageseinrichtung für pflegebedürftige Menschen. Pflege, das heißt nicht, dass die Menschen hier schwer krank sind. Hier werden vor allem einsame Seele und Herzen gepflegt. Hier ist niemand allein – wenigstens zwischen 7 und 17 Uhr nicht. So lange kümmern sich die Fachkräfte liebevoll um ihre Gäste. Gemeinsames Essen, zusammen spazieren gehen oder Mittagsruhe – in der Einrichtung können sich die Gäste wie zuhause fühlen. Nach dem Mittagessen können sie in einem von zwei Ruheräumen ein Schläfchen halten – das machen erfahrungsgemäß lieber die Damen. Die Herren ruhen lieber vor dem Fernseher.„Ins Heim abgeschoben wurde von unseren Klienten niemand. Sie können nach Hause wann immer sie wollen und haben fast alle Kinder, die sich sehr liebevoll um sie kümmern. Doch die meisten sind berufstätig und haben nicht genügend Zeit“, erklärt Pflegedienstleiterin Stephanie Poleratzki (35) warum das Angebot nicht nur für die älteren Menschen sehr wichtig ist, sondern auch für die Angehörigen. Sie ist ausgebildetet Krankenschwester, arbeitete in der ambulanten und stationären Pflege und ist sehr froh über ihre Anstellung in der Tagespflege: „Hier habe ich endlich genügend Zeit, um mich um die Menschen zu kümmern, ihnen zuzuhören, mich wirklich um sie zu kümmern.“

Angestellte lieben ihren Job

Drei Mal pro Woche wird auch Waltraut Kaiser vom Fahrdienst Rodewald aus Grimmen abgeholt und in die Einrichtung gefahren. Brigitte Neustadt und sie kennen sich schon seit vielen Jahren, haben früher sogar in dem Haus gearbeitet in dem heute die Tagespflege residiert. Dann klönen sie über alte Zeiten, pflegen die Blumen vor dem Haus, gehen spazieren, lesen gemeinsam Zeitung, spielen Bingo, Mensche ärgere dich nicht oder Mau Mau – worauf sie eben gerade Lust haben. Auch Kerstin Nowak (30), ausgebildete Altenpflegerin, sagt dankbar über ihren Job: „Ich habe den Beruf gelernt, um alten Menschen zu helfen und um abends mit einem guten Gewissen nach Hause gehen zu können. Und genau das kann ich hier.“ Da gibt es zum Beispiel Lieselotte Grundt, deren Sohn schwer am Herzen erkrankte, und sich nicht den ganzen Tag um seine Mutter kümmern kann. Oder Waldemar Schock: Der Landwirt besitzt noch heute ein Pferd und Tauben. Früher lebte er in seinem großen Haus, heute in einem zwölf Quadratmeter großen Zimmerchen. Sein Sohn und die Schwiegertochter bewohnen den restlichen Teil des Gebäudes. Für Waldemar Schock sind die Stunden in der Tagespflege die schönsten des Tages. Morgens versorgt er seine Tiere. Abends wenn er wieder heim kommt, holt er sein Pferd von der Koppel und schaut Fernseh. Viel Abwechslung bliebe ihm ohne die Einrichtung in Glewitz nicht. „Herr Schock schummelt manchmal beim Spielen“, petzt Kerstin Nowak augenzwinkernd. Herr Schock lacht und winkt ab: „Stimmt wirklich nicht“, sagt er lachend. Die meisten von ihnen stammen aus der näheren Umgebung. Hans Heinrich Hase hat als einziger einen längeren Anfahrtsweg. Er stammt aus Ribnitz. Untereinander siezen sich die Gäste, gehen aber sehr freundschaftlich miteinander um. „Wir können ja Brüderschaft trinken, Herr Schock“, schlägt Waltrut Kaiser vor.

Platz ist für 16 Gäste

Sechs Senioren nehmen das Angebot zurzeit wahr. Platz wäre für 16. „Vermutlich wissen nicht viele Leute, dass es uns gibt“, vermutet Stephanie Poleratzki. Es gibt keine Altersbeschränkung. Auch ein Pflegegrad ist kein Muss. Ab Pflegegrad II übernehmen die Pflegeversicherungen die Kosten für zwei Betreuungstage. Ab Pflegestufe III fünf Tage. Ansonsten kostet der Aufenthalt zwischen 40 und 65 Euro pro Tag. Dafür gibt es drei Mahlzeiten täglich, volle Aufmerksamkeit und auch eine medizinische Betreuung. Vier Fachkräfte arbeiten zurzeit in Glewitz. Sollte die Zahl der Hausgäste steigen, wird auch das Personal aufgestockt.

Carolin Riemer