Grimmen

Wer in Grimmen für sein Kind einen Kita-Platz sucht, braucht nicht zu warten. Die sechs Kitas, die im Stadtgebiet von unterschiedlichen Trägern betrieben werden, bieten insgesamt 112 Krippen-, 268 Kindergarten- und 293 Hortplätze.

Plätze in Krippe und bei der Tagespflege sind jetzt bereits frei, Kindergartenplätze spätestens dann, wenn die diesjährigen Abc-Schützen die Einrichtungen im Sommer verlassen. „Aber nicht in Größenordnungen, nur so, dass Eltern dann auch wieder die Möglichkeit haben, sich für eine Kita ihrer Wahl zu entscheiden“, informiert Uta Zoth von der Stadtverwaltung.

Zehn sogenannte Tagespflegestellen mit Platz für 38 Jungen und Mädchen im Alter von bis zu drei Jahren gibt es außerdem in Grimmen. Auch bei ihnen sind vereinzelt Plätze frei.

Jaekel Almut