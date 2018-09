Grimmen

„Ich kann es mir nicht vorstellen, aus Reinkenhagen wegzuziehen. Das Umfeld ist in Ordnung und ich fühle mich einfach wohl hier“, schwärmt Jan Henschel von seinem Wohnort.

Der 40-Jährige ist froh darüber, dass es seiner Frau, die in einer Stadt groß geworden ist, ebenso geht. Die Familie mit zwei Söhnen wird sich im kommenden Jahr ihren Traum vom eigenen Haus erfüllen. „Ich möchte einfach, dass meine Kinder behutsam auf dem Dorf aufwachsen. Genau wie ich.“ Die Nähe zu den Großeltern ist perfekt.

Jan Henschel arbeitet in der Betreuung von Menschen mit körperlicher Einschränkung. In seiner Freizeit verzieht er sich in seine Holzwerkstatt. Dort entstehen schöne Dinge, mit denen er Familie und Freunden gerne eine Freude bereitet.

Roswitha Pendzinsky