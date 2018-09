Grimmen

Bio-Landpartie auf drei Höfen

Im Biohof Kampe in Bretwisch geht´s am Sonnabend um 10 Uhr los. Während Freunde von Blasmusik ab 11 Uhr auf ihre Kosten kommen, dürfen die Besucher sich stündlich auf Führungen durch die alte Mühle freuen. Auch der Hof wird den Gästen an diesem Tag vorgestellt, wenn die Angestellten Fragen beantworten und Einblicke geben in Bereiche, die sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Kinder können über Strohballen hüpfen und die Erwachsenen sich auf den Verzehr frisch gekochter Suppen und Schmorkohl-Pfannen freuen.

Der „Alte Pfarrhof“ in Elmenhorst bietet ebenfalls am Sonnabend Hof- und Feldführungen an und zeigt seine Milchviehherden um 12 und um 15 Uhr. Wer Käse liebt, kommt in der Hofkäseschule um 11 und 14 Uhr auf seine Kosten und wer dann noch nicht genug Spaß hatte, kann sich auf ein Bauernquiz, eine Strohhüpfburg und auf die Angebote und das Programm rund um das Hof-Café freuen.

Wie die bunten Blätter gehört auch das Michaeli-Kulturfest in Hohenwieden zum Herbst dazu. Am Sonnabend wird es verschiedene Veranstaltungsorte auf dem Gelände geben: Ein Festzelt, eine Bühne auf dem Hof und eine Spiel- und Bastelstraße. Los geht's um 10 Uhr mit der Begrüßung im Festzelt durch Kinder der SOS-Kita. Für Unterhaltung sorgen im Festzelt ab 13.30 Uhr Anna mit dem „Wäschekorbtheater“ und um 15.30 Uhr die „Prohner Hafengäng“. Um 14.30 Uhr werden Kinderbilder versteigert. Die stammen von Schülern des Familienzentrums, von Hortkindern oder sind in Projekten des SOS-Familienzentrums entstanden. Auch auf der Strohbühne im Freien wird es an diesem Sonnabend nur selten ruhig. Dort sorgen um 10.45 Uhr die Band „The Blues Dentists“, um 13.30 Uhr „Die Bockum Band“ vom SOS-Hof Bockum und um 15.30 Uhr die Gruppe „Cento“ aus Stralsund für Unterhaltung. Außerdem werden an Marktständen die Produkte aus den eigenen Werkstätten – etwa Holz- und Webarbeiten sowie Käse und Gemüse – verkauft. Aber auch Töpferwaren, Marmelade und Pesto sowie Brot aus dem Backofen warten auf Käufer. Und damit noch nicht genug: Die bildenden Künstler der Dorfgemeinschaft zeigen Arbeiten, die in der Kunsttherapie entstanden und Skulpturen aus der Bildhauerwoche. Wer möchte, kann sich auch in einem der Wohnhäuser und in den Werkstätten der Dorfgemeinschaft umschauen. Für die Kinder stehen Ponys und Pferdekutschen bereit, außerdem plant Beatrix Ehrler mit dem Puppenspiel „Lisas Geheimnis“ einen Auftritt um 15 Uhr in der Bergehalle. Die Mitarbeiterinnen der SOS-Waldkindergartengruppe bieten um 11.30, 13.30 und 15.30 Uhr Führungen zur Waldkita an.

Herbstfest im Grimmener Tierpark

Der Tierparkförderverein und die Mitarbeiter des Tierparks laden am Sonnabend zum Herbstfest im Zoo ein. Los geht es um 14.30 Uhr. Die einzelnen Aktionen finden im Bereich des Spielplatzes im Tierpark statt. „Wir werden verschiedene Stände anbieten, Basteln mit Naturmaterialien, Kartoffeldruck auf Platzdeckchen beziehungsweise Einkaufsbeuteln und Bemalen von Holztieren mit Acrylfarben beispielsweise. Wer noch nicht so gut basteln oder mit den Farben umgehen kann, für den liegen Ausmalvorlagen und Buntstifte bereit“, berichtet Vereinsvorsitzender Klaus Wohlfahrt. Die kleinen Besucher können sich zudem von den Schminkerinnen Margit und Jenny lustige Gesichter malen lassen. Da Herbstzeit auch Erntezeit ist, wird es wieder einen Tisch voll mit Obst und Gemüse geben. Für die älteren Besucher bietet der Förderverein Kaffee und Kuchen.

Sport-Flohmarkt in Abtshagen

Sportlich geht es in Abtshagen zu. Hier steht für die Besucher aber nicht Bewegung auf dem Programm. Während der SV Abtshagen all seine im Spielbetrieb gemeldeten Mannschaften vorstellt, können auf einem Sport-Flohmarkt zwischen 14 und 18 Uhr gut erhaltene Sportbekleidung und -geräte erworben werden. Das Angebot ist reichhaltig: Trainingsanzüge, Schlittschuhe, Dreiräder, Reitutensilien und vieles vieles mehr gibt es.

Familienfest in Klevenow

Geburtstag wird in Klevenow gefeiert. Die Kita „Guckmalfix & Drehmalfix“ wird 20. Sie lädt ein, am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr gemeinsam mit ihren Steppkes, Mitarbeitern, Förderern und Freunden ein kleines Familienfest auf dem Sportplatz im Park zu feiern. Bei Spiel, Spaß und gutem Essen sollen ein paar schöne Stunden verbracht werden.Ein musikalisches Feuerwerk wird am Sonnabend um 15 Uhr im Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ in Grimmen bei der Schlager-Hitparade geboten. Von Stimmungshits bis zu Herzschmerz-Balladen – es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein. Der Moderator und Sänger Sascha Heyna führt das Publikum durch die Show und hat hochkarätige Kollegen an seiner Seite. Diesmal begleiten ihn der Schlager-Titan Bernhard Brink, die Cappuccinos und Julia Lindholm. Restkarten gibt es übrigens noch an der Kasse ab 14 Uhr.

Emporenkonzert in Marienkirche in Grimmen

Unter dem Titel „Tanz mit mir“ steht das Emporenkonzert für Violine und Orgel in der Marienkirche am Sonntag um 16 Uhr. Barbara Maaß und Sophia Blümel spielen Tanzmusik. Dabei treffen alte Tänze unter anderem auf Rumänische Volkstänze, Tango, Charleston und Heinzelmännchens Wachtparade. Diesmal dürfen übrigens auch alle Zuhörer auf der Orgelempore Platz nehmen. Eintritt: 8 Euro

Musikalische Zeitreise in Horster Kirche

„Eine Zeitreise auf dem Akkordeon“: So lautet das Programm des zweiten Konzerts in der Veranstaltungsreihe „Horster Herbst“. Am Sonntag um 17 Uhr nimmt der Musiker Volodymyr Oliynyk aus Rostock die Besucher in der Horster Kirche mit auf diese musikalische Zeitreise.

Krüger Anja