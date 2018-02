Jäger zeigen ihre Trophäen

Reinkenhagen. Erstmals beinhaltete die Trophäenschau des Hegerings Bartmannshagen auch eine Chronik in Form von alten Fotos. Am Sonntag von 12 bis 16 Uhr sind alle Interessierten in die Sporthalle in Reinkenhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) eingeladen. Gegen 14 Uhr werden die Jagdhornbläser ein kleines Konzert geben.

Bereits am Sonnabend hielten die Mitglieder des Hegerings Bartmannshagen ihre Jahreshauptversammlung ab. Neben den obligatorischen Berichten der einzelnen Vorstandsmitglieder wurde über neu zu regelnde Abschusszahlen für Rot- und Dammwild diskutiert sowie über die Möglichkeit mit dem Hegering Abtshagen und/oder Grimmen eine Abschussplangruppe zu bilden.

Großes Thema war unter anderem auch die immer näher rückende Afrikanische Schweinepest und deren Auswirkungen. Dr. Armin Beuster, Jäger und einstiger Amtstierarzt, und auch Hegeringsvorsitzender Lutz Paepke forderten mehr von der Politik als die sogenannte Pürzelprämie in Höhe von 25 Euro, die seit kurzem pro erlegtes Wildschein gezahlt wird. „Wir schießen auch mit der Prämie nicht mehr Wildscheine“, stellte Paepke klar. Denn schon die stark zunehmende Population sei ein Problem. Zudem sei es zunehmend schwieriger, das Fleisch zu vermarkten.

Krüger Anja