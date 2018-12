Willerswalde

Es begab sich aber zu der Zeit … Wer kennt sie nicht, die Geschichte von Jesu Geburt. Vor 26 Jahren schrieb der Süderholzer Volker Schüttmann, der vor einigen Jahren verstarb, die Weihnachtsgeschichte als Theaterstück. Und zwar als Theaterstück für die Laientheatergruppe Comedia povre. In diesem Jahr bringen die Hobbyschauspieler, die größtenteils in der Gemeinde Süderholz zuhause sind, das Stück erneut auf die Bühnen der Region, wie Mitdarstellerin Kerstin Notzke berichtet. Premiere feiern die Darsteller am Sonntag um 17 Uhr in der Kapelle in Willerswalde und laden dazu herzlich ein.

Bei dem diesjährigen Stück der Comedia povre, was so viel bedeute wie armes - primitives – Theater oder Provinzkomödianten, handelt es sich bei Weitem nicht um die reine Nacherzählung der biblischen Geschichte über die Geburt des Jesu. „An mehreren Stellen wird durch Kommentatoren auch Bezug auf aktuelle Themen genommen“, berichtet Kerstin Notzke, die in dem Stück einen der Heiligen Drei Könige spielt. Diese Rolle hatte sie bereits vor 26 Jahren schon. „Sechs der Schauspieler, die bei unserem aktuellen Stück mitspielen, waren schon bei der damaligen Uraufführung in der Kirche in Groß Bisdorf dabei. Und das fast mit den gleichen Rollen“, berichtet die Landwirtin aus Groß Bisdorf. Damals sei das Stück aber lediglich zweimal aufgeführt worden.

„Da steckte Comedia povre noch in den Kinderschuhen, war lediglich eine kleine lose Theatergruppe, organisiert von der Kirche. Damals spielten wir das Stück eben nur in der Weihnachtszeit“, erzählt Kerstin Notzke. Genau genommen, sei es sogar das erste Theaterstück der Comedia povre gewesen. Mittlerweile ist die Gruppe gewachsen beziehungsweise hat sich personell verändert und hat auch ihren Wirkungskreis vergrößert. Insgesamt sechs Aufführungen sind bislang für dieses Stück geplant, unter anderem jene am 3. Advent in Willerswalde, im Januar dann in der Hammerscheune in Kaschow und im Pfarrhaus in Reinkenhagen. „Es ist gar nicht so einfach, zu allen Termine auch alle Darsteller zusammen zu bekommen“, weiß Kerstin Notzke. Denn mit immerhin 16 aktiv Beteiligten reist das Ensemble diesmal zu den Aufführungen. Im Gepäck hat es stets die Bühnenkulisse, deren Gestaltung von Beginn an in den Händen von Bernd-Dietrich Krummacher liegt. Der Pastor, der mittlerweile im Ruhestand ist, hat Comedia povre einst ins Leben gerufen. Er wirkt bei jedem Stück auch mit. Mittlerweile sind es 52.

Zwei Stücke pro Jahr studieren die Laiendarsteller ein – ein Winter- und ein Sommerstück. In den vergangenen Wochen wurde nun immer montags geprobt, damit auch alles „sitzt“. Denn: „Obwohl es schon mal zu sehen war, ich wieder die gleiche Rolle wie einst spiele, musste ich zum Beispiel meinen Text erst wieder lernen. Bei anderen dagegen, wie Martina Bochmann, die wieder die Maria spielt, saß der Text etwas schneller wieder“, erzählt Kerstin Notzke. Freuen können sich die Theatergäste nun am Sonntag unter anderem auf Engel und Hirten, den Weisen aus dem Morgenland und natürlich Maria und Josef in einem Weihnachtsspiel, das Jesu Geburt erzählt, zum Schmunzeln, aber auch Nachdenken anregt.

Sechs Aufführungen stehen fest Am Sonntag um 17 Uhr findet die Premiere des aktuellen Stücks der Comedia povre in der Kapelle in Willerswalle statt. Weitere Aufführungen des Weihnachtsspiels: 17. Dezember, Wohnheim Franzburg (18 Uhr) 7. Januar, Hammerscheune Kaschow (19 Uhr) 9. Januar, Pfarrhaus Reinkenhagen (19 Uhr) 23. Januar, Pfarrhaus Groß Bisdorf (19 Uhr) 28. Januar, Pflegeheim Jessin (19 Uhr)

Anja Krüger