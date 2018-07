Stahlbrode

Seit Freitag gibt es in der kleinen Kapelle in Stahlbrode wieder eine Bilderausstellung.„Jetzt schlägt’s 13 !“ hat die in Gager auf Mönchgut lebende Künstlerin Hanna Petrik sie genannt. Denn es ist das 13. Mal, dass sie über den Sommer in der 1886 erbauten Stahlbroder Kapelle ihre Bilder zeigen darf. Deshalb ist es ihr auch ganz wichtig, sowohl dem Gemeindekirchenrat als auch Pastor Eberhard Heiber und seiner Nachfolgerin Rosemarie Raabe dafür zu danken, dass dies immer möglich war und ist. Seit 2006. Tatkräftige Unterstützung erhält Hanna Petrik, die bis 2009 selbst in Stahlbrode lebte, immer noch durch viele Dorfbewohner. So sorgt Inge Perschke für Blumenschmuck und Ordnung. Sie hat auch die „Schlüsselgewalt“ und übergibt diese dann für die Ausstellungsdauer an Karl-Heinz Baschin aus Stahlbrode. Ihm und seiner Frau Reni ist zu danken, dass trotz immer „offener Kirche“ nie ein Bild abhanden gekommen ist oder beschädigt wurde. „Danke Baschi!“, sagt sie. Danke sagt Hanna Petrik auch an die Fischer im Ort und die „Weiße Flotte“, die mit ihren Plakaten auf den Fähren und im Ort diskret Werbung für einen Besuch der Kapelle machen.25 Bilder gibt es bis in den Oktober hinein in Stahlbrode zu sehen. Vor allem sind es Landschaften von der Insel Rügen oder dem nahen Festland. So heißt eines der Bilder „Hafen von Mukran“, ein anderes „Gager-Höft“. Auch fehlt die Stadtsilhouette von Stralsund nicht, wie auch Zeesboote und die Kreideküste. Seit 2015 ergänzen die Malereien, die vorwiegend auf Acryl gefertigt wurden, Bleiglasbilder von Gabriele Holzapfel, ebenfalls aus Gager, in den Fenstern der kleinen Galerie. Sie geben der Kapelle zusätzlichen Schmuck.Alle ausgestellten Werke können übrigens käuflich erworben werden. Wie man dabei vorgehen muss, erfährt man in der Kirche.

Amler Reinhard