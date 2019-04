Hohenwieden

Der Sonntag stand in der Region ganz im Zeichen des Käses, denn zum Auftakt der Saison öffneten rund um Grimmen drei Hofkäsereien ihre Türen. In der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden begrüßte Linda Starck die Besucher. Sie arbeitet bereits seit acht Jahren in der Hofkäserei. „Ab heute geht die Käse-Saison bei uns wieder so richtig los“, sagt sie.

Und es zeichnen sich bereits die ersten Trends ab. „Besonders beliebt ist neben unserem Weichkäse vor allem der selbst gemachte Joghurt“, sagt sie und erklärt: „Diesen gibt es in der natürlichen Variante und mit Erdbeergeschmack. Die Nachfrage ist aktuell so groß, dass wir mit der Produktion kaum hinterherkommen.“ Die beiden Mitarbeiterinnen Karin Rösicke und Ellen Theetzen erklärten den Besucher, wie sie täglich die frisch gemolkene Milch der Hof-Kühe in der Käserei verarbeiten. „Wir produzieren Weich- und Schnittkäse sowie Joghurt und Quark“, beschreibt Ellen Theetzen. Anschließend nahmen viele Besucher an einer Hofführung teil. Bärbel Freiwald unterhielt die Gäste derweil mit Akkordeon-Musik und Frühlingsliedern.

Bereits zum vierten Mal feierten die Hofkäsereien in Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam den Saisonbeginn. Neben der SOS-Dorfgemeinschaft hatten sich auch der „Alte Pfarrhof“ in Elmenhorst und der Ziegenhof in Sievertshagen mit vielen Aktionen auf den ganz besonderen Tag vorbereitet.

In Elmenhorst konnten die Besucher in der Hofkäseschule unter Anleitung selbst einen Weichkäse herstellen. Um den leckeren Ziegenkäse ging es derweil in Sievertshagen.

Raik Mielke