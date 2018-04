Judohalle ist fertig

Grimmen. Freudige Nachricht für Grimmens Judokas vom KSV. Ihre neue Halle ist fertig. Sie können einziehen. Denn mittlerweile sind alle Handwerker wieder raus aus dem Objekt in der Erich-Weinert-Straße. Seit Januar haben sie die ehemalige Sporthalle der nicht mehr existierenden Berufsschule des Landkreises saniert. So entstanden vor allem neue Sanitärräume mit wassersparenden Duschen, Lägerräume und neue Umkleiden. „Voll auf die Wünsche der künftigen Nutzer abgestimmt“, sagt Herbert Hillebrand, der die Immobilie übernommen hat. Nachdem nun die Sporthalle fertiggestellt ist, will er nebenan drei barrierefreie Altenwohnungen für Singles bauen und anschließend den kompletten Umbau der Ex-Berufsschule in eine Seniorenwohnanlage in Angriff nehmen. 41 Wohnungen mit 35 bis 60 Quadratmetern Größe sollen dort entstehen. Die Nachfrage sei groß.

Amler Reinhard