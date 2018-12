Grimmen,

Traditionell lud das Jugendblasorchester Grimmen am dritten Advent zum Adventskonzert in die Grimmener Kirche St. Marien ein. Knapp 300 Besucher lauschten etwa eineinhalb Stunden den Bläsern des Jugendblasorchesters unter Leitung von Volkmar Doß, aber auch dem Gesangsensemble der Kreismusikschule in Grimmen unter der Leitung von Regine Cornelius und dem Blockflötenensemble der Kirchgemeine St. Marien Grimmen. Die Orgel spielte Kantorin Sophia Blümel. Wie in den Vorjahren stand das Konzert, bei dem einige traditionelle Weihnachts- und Adventslieder und außerdem viele neue oder ungewohnte Stücke zu hören waren, unter dem Thema „Wir sagen euch an den schönen Advent“.

aj