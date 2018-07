Grimmen

Der Jugendklub „Club 96“ des Jugendfreizeit-Vereins in der Grimmener Heinestraße braucht Verstärkung. Eine Bufti-Stelle läuft aus und Leiterin Petra Müller ist dann ganz allein dort.

Bei strahlendem Sonnenschein ist am frühen Nachmittag im Jugendklub „Club 96“ in der Weinertstraße noch nicht viel los. Wochentags von 14 bis 20 Uhr, am Freitag bis 21 Uhr, steht der „Club 962 des Jugendfreizeit-Vereins Kindern und Jugendlichen von 7 bis 27 Jahren offen. „Gegen Abend wird es mehr und freitags ist immer richtig viel los“, sagt die Klub-Chefin Petra Müller, die dort seit 2011 tätig ist. Dann, und vor allem in den Herbst- und Wintermonaten, können es schon mal 35 und mehr Besucher sein.

„Wir hören Musik, chillen, machen Sport, spielen an der Playstation oder ich male auch mal“, sagt Denny Schuhmacher (24). Am liebsten kommt er aber, um einfach zu reden: mit den anderen jungen Leuten oder auch mit Petra Müller.

Doch so richtig gut sieht es um den Klub nicht aus. Es werden Mitstreiter gesucht. Menschen, die Freude daran haben, mit jungen Leuten zu arbeiten, wünscht sich Petra Müller. „Denn die Arbeit hier macht wirklich Spaß“, betont sie. „Ich wünsche mir jemanden, der Bock darauf hat.“ Möglich wäre eine Buftistelle oder auch ehrenamtliche Arbeit mit einer Aufwandsentschädigung, informiert Berit Brandenburg. Wer Lust hat, könne sich einfach im Jugendfreizeit-Büro unter Telefon 038326/80217 melden.

Jaekel Almut