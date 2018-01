Jugendlicher betrunken mit dem Rad unterwegs

Grimmen. 1,25 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät an, nachdem der 15-Jährige aus Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ins Röhrchen gepustet hatte. Der Jugendliche war Mittwochnacht gegen 23 Uhr in Grimmen in der Stralsunder Straße mit dem Fahrrad unterwegs. Polizisten des Grimmener Reviers stoppten ihn, weil er die Beleuchtung am Rad nicht eingeschaltet hatte.

Der Junge gab gegenüber den Polizisten an, von einem Kumpel zu kommen. Beide hätte Alkohol getrunken. Die Beamten brachten den 15-Jährigen zu seiner Mutter und verständigten das Jugendamt.

Gegen den Kumpel, einen 21-jährigen Grimmener, ermittelt die Polizei nun wegen des Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz. Denn wer Minderjährigen Alkohol zu trinken gibt, macht sich strafbar.

Anja Krüger