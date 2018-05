Grimmen

75 Mädchen und Jungen aus Grimmen, Franzburg, Tribsees und Reinberg haben am Sonnabend im Kuturhaus „Treffpunkt Europas“ ihre Jugendweihe erhalten. Dabei fehlte diesmal eine Festrede. Diesen Part übernahm Kathy Leen und Band aus Sachsen. Die vierfache Mutter und diplomierte Sängerin verpackte ihre Botschaften dabei in viel Musik und würzte sie auch mit Humor. Insgesamt erhalten 2018 in Grimmen über 170 junge Menschen die Jugendweihen. Die Feiern hatten vor einer Woche mit zwei Veranstaltungen begonnen und enden kommenden Sonnabend mit einer weiteren.

Amler Reinhard