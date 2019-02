Grimmen

Für elf Grundschüler gibt es ab sofort und für die kommende Woche täglich fünf Gummibärchen zu naschen. „Und zwar streng nach Plan“, sagt Christine Ruppert, Inhaberin der Rats-Apotheke. In der haben die Grundschüler gestern einen „Arbeitstag“ in den Ferien absolviert. Unter Anleitung der Expertin sortierten sie die süßen Naschereien nach Farben und verpackten sie in der Verblisterung im ersten Stock der Apotheke in echte Tablettenblister.

Genau wie bei der Arbeit eines richtigen Apothekers galt es für die Kinder – ausgestattet mit blauen Schuhüberziehern und Gummihandschuhen –, den patientenindividuellen Medikamentenplan genau einzuhalten. „Es ist vorgegeben, welche Farbe in welchen Tag muss“, sagt Elke Ahrens vom Hort der Kita „Kunterbunt“. So gibt es mittags etwa gelbe und zur Nacht grüne Gummibärchen.

Hintergrund der Aktion ist, dass die Kinder Berufe kennenlernen sollen. „Ich hatte das schon lange mal im Kopf“, sagt Simone Uhlich vom Hort, die das Ganze in die Wege geleitet hat. „Wir wollen die Aufgaben, die in einer Apotheke so anfallen, vorstellen“, ergänzt Elke Ahrens.

Benny bestückt mit Gummibärchen – streng nach Farbe sortiert - eine Tablettenpackung. Quelle: Dana Frohbös

Salben aus dem Rezepturlabor

Und die sind vielfältig. Denn nicht alle Medikamente, die von Patienten benötigt werden, liegen in Schubladen parat. „Es gibt auch einiges, was wir selber herstellen“, sagt Apothekerin Christine Ruppert. Salben zum Beispiel. Die werden im Rezepturlabor angerührt. Den Arbeitsbereich desinfizieren, Materialien zusammensuchen und Inhaltsstoffe abwiegen, gehören hier zu den Aufgaben der Kinder. Und ganz wichtig: Am Ende werden die Schraubbehältnisse mit den Salben korrekt beschriftet.

Um den Kindern diesen Tag zu ermöglichen, hat Christine Ruppert extra den Dienstplan in der Apotheke umgestellt. „Ich bin ganz begeistert, wie toll die Kinder sich konzentriert haben“, sagt sie. Als Belohnung dürfen sie sich nun eine Woche lang täglich über fünf Gummibärchen freuen. Eines nüchtern, dann morgens, mittags und abends – und schließlich eines zur Nacht. „Dann aber vor dem Zähneputzen“, sagt Christine Ruppert.

Dana Frohbös