Abtshagen

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Sommercamp junger Christen auf dem Abtshagener Pfarrhof. Und auch in diesem Jahr helfen die Jugendlichen beim sozialen Tag - beispielsweise in der Gemeinde Wittenhagen.

Vor der Abtshagener Grundschule wurden alte verrostete Geländer herausgeputzt. Mit Drahtbürsten, Sandpapier und anschließend strahlend blauer Farbe machte eine Gruppe der insgesamt etwa 40 jungen Leute des Sommercamps das alte Eisen wieder flott. 27 von ihnen sind direkte Campteilnehmer, die anderen Betreuer. Die 12- bis 16-Jährigen kommen aus der Stralsunder Kirchgemeinde Nicolai und der dortigen Jugendkirche sowie aus der Bergener Gemeinde.

An der Abtshagener Schule waren fast nur Mädchen aktiv. Weitere Gruppen – und die vor allem mit Jungen – halfen im Negaster Pflegeheim und befreiten den Abtshagener Pfarrgarten von alten Baumstümpfen.

Jaekel Almut