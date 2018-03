Jungen beim Rezitieren ganz vorn

Grimmen. Da könnte eine romantische Generation heranwachsen: Die Jungen an der Regionalschule „Robert Koch“ sind die besseren Gedicht-Vorträger. Zumindest belegten sie beim Rezitationswettbewerb, der in der Musikschule in Grimmen stattfand, die ersten drei Plätze.

1. Platz: Paul Rudolph aus der Klasse 6b mit dem Gedicht „Bewaffneter Friede“ von Wilhelm Busch.2. Platz: Tom Luis Burmeister aus der 5b mit dem Gedicht „Das freche Schwein“ von Monika Seck-Agthe.3. Platz: Ben-Ole Lange aus der Klasse 5a mit dem Gedicht „Der Mann im Schnee“ von Anne Bous.

Die 23 Mädchen und Jungen der Klassenstufen fünf bis sieben waren vor ihrem Auftritt auf der Bühne des Musikschulsaales aufgeregt. Ganz lange hätten einige noch am Abend zuvor gelernt, tuschelten sie und fragten sich, wer wohl als erster und wer als letzter an der Reihe sein werde. „Ihr dürft aufgeregt sein, denn Lampenfieber gehört dazu“, sagte Pia Westphal, Deutsch- und Russischlehrerin an der Regionalschule, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Silke Mannack die Kinder begleitete. Und es sei egal, wann sie auf der Bühne stehen würden. „Alle haben die gleichen Chancen“, versprach Pia Westpfahl, bevor es losging.

Den Anfang machte schließlich Emely-Jolie Weiß aus der 6c mit „Jahreszeiten“ und die erste Aufregung legte sich bei den meisten. Immer in Fünfergruppen trugen die Schüler ihre selbst ausgewählten Gedichte vor; bei vielen spielte der Frühling und der Jahreszeitenwechsel eine große Rolle. Aber auch Heinz Erhardts „Die Made“ wurde gleich zweimal vorgetragen. Lea Daubner aus der 6a hatte sogar ein selbstverfasstes Gedicht vorbereitet und begeisterte ihre Mitschüler und die dreiköpfige Jury mit „Regenbogen“. „Ich wollte ein bisschen experimentieren“, begründetet das Mädchen, warum sie Gedichte schreibt.

Neben Lehrerin Silke Mannack gehörten die Zehntklässlerin Jessica Jeske und die ehemalige Lehrerin Edeltraud Kunischewski zur Jury. Sie bewerteten den Gesamteindruck, die Textsicherheit, das Tempo und die Betonung, während Pia Westphal den Wettbewerb moderierte. Schon nach Runde 1 stellte sie fest: „Das wird nicht leicht für die Jury, alle sind gut vorbereitet und ziemlich gleichauf.“ „Am besten, ihr sucht euch einen Punkt ganz hinten und schaut dorthin. Das hilft gegen die Aufregung“, gab Ben-Ole Lange seinen Mitschülern nach seinem Auftritt auf den Weg.

In Runde zwei fiel besonders Paul Rudolph positiv auf. „Bewaffneter Friede“ heißt das Wilhelm-Busch-Gedicht, das vom friedlichen Igel mit seinen Stacheln als Waffen und dem Fuchs berichtet. Schon die Auswahl gefiel der Jury und auch den Schülern, wie sie später sagten, und die Betonung bekam ein Extra-Lob. Für Paul Rudolph hieß es deshalb wenig später – Platz 1. Pech hatte Alina Kienast mit ihrem Gedicht „Gespenster“. „Das wäre der erste Platz gewesen, wenn sie in der letzten Strophe nicht mehrfach Textschwierigkeiten gehabt hätte“, sagten Edeltraud Kunischweski und Jessica Jeske.

