Neuendorf

Am Montag (4. Juni) wurde in der Gemeinde Süderholz (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein junger schwarzer Labrador-Rüde gefunden. Untergebracht wurde er nun erstzmal im Fundehundezwinger der Gemeinde Süderholz in Neuendorf.

Der Rüde, der zwischen Neuendorf und Wüst Eldena unterwegs war, sei sehr umgänglich, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Ein Halsband habe er nicht getragen.

Der Halter des Hundes kann sich unter der Telefonnummer 0151 / 17819080 an den Gemeindearbeiter wenden.

Krüger Anja