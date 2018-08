Zarnewanz

Fragt man Colin Riske (13) nach seinem Lieblingstanz kommt sofort die Antwort „Cha,Cha,Cha“. Diesen ursprünglich kubanischen Tanz beherrscht Colin, denn er ist Mitglied beim TSC Grimmen und Blau-Weiß Stralsund.

In Wolgast geboren, besucht er die Schule in Neuenkirchen, kommt jetzt in die 8. Klasse. Seit elf Jahren wohnt die Familie in Zarnewanz. „Es ist gar nicht so schlecht, Einzelkind zu sein. Durch den Tanzsport und unseren zweimal im Jahr stattfindenden Hofflohmarkt habe ich ja immer viele Kontakte“, sagt der Schüler. Die weiteste Reise zu einem Turnier führte ihn nach Braunschweig. Sechs Tänze gehören gegenwärtig zu seinem Repertoire. „Für andere Hobbys habe ich keine Zeit, dreimal in der Woche ist Tanztraining angesagt“, sagt er.

Jaekel Almut