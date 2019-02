Grimmen

In Kreutzmannshagen besuchte Arvid Schenk (23), der in Greifswald geboren wurde, die Grundschule. Es folgten die Regionalschule Robert Koch und das Gymnasium in Grimmen. Arvid Schenk wohnt zur Zeit noch in Kandelin, und er hat noch eine Schwester. Bei der Elektroinstallation Grimmen GmbH erlernte er den Beruf eines Elektronikers für Energie und Gebäudetechnik. Vor wenigen Tagen beendete Arvid Schenk erfolgreich diese Ausbildung und nahm jetzt auch Abschied von seinen Kollegen. Denn nun beginnt für ihn ein neuer Lebensabschnitt – er geht jetzt nach Rostock, dort studiert seine Freundin. „ Kandelin ist meine Heimat, und ich lebe gerne hier. Hier gibt es ein ruhiges und entspanntes Dorfleben, und ich werde natürlich immer wieder gern hier her kommen“, sagt der junge Mann. Zu seinen Hobbys gehören Fußball und Motorsport.

Walter Scholz