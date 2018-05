Grimmen

Mit einem „Speed- Dating“, einer speziellen Frageart mit Zeitvorgabe, testeten am Montag rund 50 Schüler aller Grimmener Schulen die fünf Kandidaten für die Landratswahl am 27. Mai. Dabei kam der Kandidat der Grünen, Dirk Niehaus hauchdünn auf Platz eins. Es folgten Steffen Ulrich (parteilos), Steffen Bartsch-Brüdgam (Linke), Dr. Stefan Kerth (SPD) und Andreas Kuhn (CDU) auf den Plätzen.Die Fragerunde war initiiert worden vom Grimmener Kinder- und Jugendparlament, einer Interessenvertretung junger Leute zwischen sechs und 21 Jahren, die es in Grimmen schon seit Jahren gibt. Gefragt wurde immer in Runden querbeet. So ging es in der eineinhalbstündigen Veranstaltung sowohl ums Schulessen, um bessere Radwege, um die Lieblingschulfächer des künftigen Landrates, aber auch um oftmals nicht eingehaltene Wahlversprechen.

Amler Reinhard