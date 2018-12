Kaschow

Die 10.Klasse am Grimmener Gymnasium besucht Lenard Walther (16). Geboren wurde er in Demmin, aufgewachsen ist der junge Mann in Kaschow, und dort lebt er auch heute mit der Familie. „Ich muss nicht woanders hin, man lebt hier doch gut“, sagt er. „Rundherum ist Natur und Kaschow ist ein sehr ruhiges, kleines Dorf". Der Berufswunsch des Kaschowers? Lenard Walther möchte Polizist werden. Die nötige Kondition dafür hat er, denn Lenard ist aktiver Judo-Sportler beim Kampfsportverein ,in Grimmen. „Der Sport ist für mich ein sehr guter Ausgleich zur Schule", sagt Lenard Walther, der beim Internationalen Tuzla Cup in Berlin in diesem Jahr den 3.Platz belegte. Das ist ein Sichtungs-und Gedenkturnier an dem 23. Nationen teilnahmen. In der Freizeit ist Lenard Walther gerne mit Freunden unterwegs. Gerade hat er auch seinen Jagdschein gemacht. Übrigens ist Schwester Emma auch eine ganz talentierte Judo-Sportlerin.

Walter Scholz