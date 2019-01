Grimmen

Seit mehr als 25 Jahren ist es zappenduster in der Tribseeser Vorstadt. Seitdem sind die Straßenlaternen abgeschaltet, die Kabel gekappt und unter einer Schicht Beton verschwunden. Die Anwohner ärgert dieser Zustand schon seit Langem, doch die Lage ist kompliziert. „Der Stadt Grimmen kann niemand einen Vorwurf machen“, sagt Dieter Fraude (69), der seit 1972 in der Wohnsiedlung lebt. Denn nicht ihr, sondern vier verschiedenen Menschen und Unternehmen gehören die Wohnblöcke und die dazugehörige Zuwegung, die zur Tribseeser Straße gehört. Und damit beginnen die Probleme. „Es fühlt sich niemand verantwortlich für diesen Zustand.“

Heike Hübner aus dem Bauamt habe alles erdenklich Mögliche getan, um alle vier Parteien an einen Tisch zu holen und sich mit dem Problem der Beleuchtung zu befassen. Leider ohne Erfolg. „Wir wollten Unterschriften sammeln, damit endlich wieder Straßenlaternen Licht ins Dunkle bringen. Aber wir wissen nicht einmal, an wen wir diese senden könnten. Die vier Eigentümer scheint das ja nicht zu interessieren.“ Und so tappen die Anwohner weiterhin im Dunkeln. Viele Menschen, die älter als 80 Jahre sind, leben hier. „Und vor allem die leiden darunter. Es herrscht eine absolut hohe Sturz- und Unfallgefahr“, sagt Fraude. Sei es beim Gang zum Mülleimer oder beim Spaziergang, die Menschen müssen sich vorsichtig zur spärlichen Beleuchtung ihres Hauseingangs voran tasten –und das seit nunmehr einem Vierteljahrhundert.

Ein Relikt aus der Vergangenheit: Die Laternen leuchten seit 25 Jahren nicht mehr. Quelle: Carolin Riemer

Und nicht nur das ärgert die Anwohner maßlos. Sehr oft komme es vor, dass Krankentransporte oder andere Transporter den Weg auf den Straßen versperren. Ans Weiterfahren sei dann nicht zu denken, beschwert sich der Anwohner stellvertretend für die meisten seiner Nachbarn. „Man möchte sich gar nicht vorstellen was passiert, wenn es hier mal brennt. Ein Feuerwehrauto könnte nicht an die Häuser herankommen.“ Kein Licht, keine Rettungswege und eine unmögliche Parkplatz-Situation –so beschreiben die Mieter ihre Wohnsituation kurz und knapp. „Nach der Wende wurden die Wohnblöcke abgestoßen und verkauft. Nur nachgedacht hat anscheinend niemand, als sie die Gebäude und die damit verbundene Verantwortung in vier unterschiedliche Hände legten. Da ist der Ärger vorprogrammiert.“

Ob Stadtpräsident Harry Glawe ( CDU) oder Landrat Stefan Kerth, ( SPD) alle sind über die Probleme informiert. Doch auf dem Privatgelände können auch die Funktionsträger nicht weiterhelfen. Als einer der Gully sich auf der Straße absenkte, sprang die Stadt ein und besserte ihn auf ihre Kosten aus. Hätten sie auf eine Entscheidung der Eigentümer gewartet, wäre dieser vermutlich noch heute kaputt. „So geht es einfach nicht weiter“, findet Dieter Fraude, der sein Leben lang als Elektriker arbeitete und es leid ist, im Finsteren leben zu müssen.

Carolin Riemer