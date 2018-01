Kein Schnee: Schlitten sind Ladenhüter

Schneeschieber sind noch Ladenhüter

Grimmen. Kalendarisch ist zwar Winter, doch Schnee bislang Mangelware. Das spürt der Handel in Grimmen (Vorpommern-Rügen). „Schlitten sind tote Ware“, stellt Petra Füsting, Chefin des Grimmener EGN-Baumarktes, fest. Deshalb habe sie auch nur drei oder vier Stück der Wintersportgeräte am Lager. Falls doch Schnee kommt, würde man als Markt aber schnell reagieren: „Wir können kurzfristig Schlitten bestellen, wenn die Kunden danach fragen.“ Ebensolche Ladenhüter seien in diesem Jahr wiederum die Schneeschieber, die fast unbeachtet herumstehen. Besser nachgefragt hingegen seit ein paar Tagen sei Streusalz. „Es gab Reif, es war glatt. Speziell unsere Firmenkunden haben gleich palettenweise Streusalz gekauft“, freut sich Petra Füsting. „Durchgängig gut“ würde Heizmaterial wie Kohlebriketts, Anfeuerholz, Kaminholz und Holzbriketts verkauft. Frühere reine Winterware wie Vogelfutter werde inzwischen ganzjährig nachgefragt. Einen regelrechten Boom erleben derzeit Garten- und Tauchpumpen, ist zu erfahren. „Wegen des starken Regens haben viele unserer Kunden Wasser auf den Grundstücken oder im Keller“, nennt Petra Füsting den Grund für die hohe Nachfrage nach Entwässerungstechnik.

Erst wenn es schneit, kaufen Männer Winterschuhe

Der fehlende „echte“ Winter macht sich auch in der Kasse des K+K Schuh-Center in Grimmen bemerkbar. „Es betrifft vor allem Winterschuhe für Herren und für Kinder“, weiß Filialleiterin Annette Kraft. Diese würden meist erst zu dem Zeitpunkt gekauft, an dem sie gebraucht werden – wenn es wirklich schneit. „Erst dann stellen Männer fest, dass sie keine zum Wetter passenden Schuhe haben“, sagt die Handelsfrau lächelnd. Weibliche Kunden hingegen würden sich Schuhwerk vorausschauend zulegen. „Frauen kaufen sich Schuhe, von denen sie wissen, dass sie sie irgendwann gebrauchen können“, meint Annette Kraft.

Die Leute fragen schon nach Bademode

Elke Ahrendt lässt der schneelose Winter völlig kalt. „Wir sind froh, dass wir unsere warmen Sachen verkauft haben, und zwar schon im November und im Dezember“, erklärt die Textilien-Verkäuferin bei Ernsting’s family in Grimmen. „Wir haben nur noch ein paar Einzelteile wie Anoraks und Skihosen.“ Vor allem „richtig warme Damenjacken“ zum günstigen Preis habe sie Ende des Jahres verkauft. „Jetzt wollen die Leute Frühlingssachen kaufen“, weiß die Verkäuferin, die in dem Geschäft vor allem Kinder-, aber auch Damenmode anbietet. Die Regale sind schon gut gefüllt mit T-Shirts, Blusen und anderen dünnstoffigen Kleidungsstücken. „Viele Leute fragen sogar schon nach Bademode“, verrät Elke Ahrendt. Die Kunden müssten sich diesbezüglich aber noch ein wenig gedulden. „Bis Ende Januar“, schätzt die Verkäuferin.

Peter Franke