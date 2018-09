Grimmen/Franzburg

Kein Skatturnier in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) findet ohne Norbert Mielke statt. Seit circa 20 Jahren ist das so. Der 57-jährige Franzburger ist Schiedsrichterobmann in Mecklenburg-Vorpommern und zudem Schatzmeister im Landesverband der Skatbrüder und -schwestern.

Bei den zweimal jährlich stattfindenden Turnieren in Grimmen übernimmt er die Computerauswertung. Aktiv spielt Norbert Mielke auf Bundesebene für die Barlachbuben Güstrow. In seiner Heimatstadt gibt er an der Martha-Müller-Grählert-Schule das Wahlpflichtfach Skat. Rund 20 Schülern bringt er dort jährlich das Reizen und Stechen bei. „Größtenteils sind es Mädchen“, erzählt er.

Doch nicht seine gesamte Freizeit dreht sich um das Kartenspiel. „Mein zweites Hobby ist das Umhertoben mit meinen Enkeln“, erzählt er.

Krüger Anja