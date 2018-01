Kevins Schicksal bewegt die Region

Grimmen. Kevin hat Leukämie. Derzeit muss er sich im Uni-Klinikum Greifswald einer Chemotherapie unterziehen – zum zweiten Mal. „Die erste hat nicht angeschlagen“, erzählt seine Mama Jana Schukies. Das Schicksal des Sechsjährigen und seiner Familie rief in der Region eine große Spendenbereitschaft hervor. Vereine und Freunde sammelten für die Familie. Mit dem Erlös wurde Kevins Mama überrascht.

Von Kevins Schicksal hatte auch der Grimmener Sportverein (GSV) erfahren. Kurzerhand rief er bei seinem Fußballturnier am Anfang des Jahres auf, die Familie zu unterstützen. 455,46 Euro kamen an dem Wochenende zusammen. „50 Euro allein hat der F. C. Hansa Rostock II von seiner Siegprämie in die Spendenbox gepackt“, berichtet der stellvertretende GSV-Vereinspräsident Christian Bockhahn.

Zusätzlich sammelten Privatpersonen, wie Nadine Grawe und Jeanette Berge in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis insgesamt 270 Euro. Die Grimmener Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgemeinschaft (DLRG) spendeten den von den Mitgliedern erhobenen Obolus für die Veranstaltung der Weihnachtsfeier – immerhin 250 Euro. „Wir hatten bereits vor der Feier beschlossen, dass wir dieses Geld für einen sozialen Zweck spenden. Der Familie, denke ich, können wir damit am meisten helfen“, begründet DLRG-Ortsgruppenchef Oliver Habel.

Mit 100 Euro möchte auch die Grimmener SOS-Kita „Hermann Gmeiner“, die Kevin vor dem Ausbruch seiner Krankheit besuchte, die Familie unterstützen.

Anja Krüger