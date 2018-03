Kilometerlanger Stau am A-20-Loch und auf Umleitung

Tribsees. Auf der Autobahn 20 ist es am Donnerstag im Bereich des Kraters nahe Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) zu enormen Stau gekommen. Wie Stefanie Peter von der Polizeiinspektion Stralsund mitteilte, stockt seit Mittag der Verkehr, da zu viele Autos auf den Straßen unterwegs sind. Bis zum Nachmittag wuchs der Stau an der Umleitung über Langsdorf auf mehrere Kilometer an. „Autofahrer brauchen derzeit etwa eine Stunde länger“, sagte Peter gegen 16 Uhr. Zusätzlich behindert werde der Verkehr durch einen Unfall, der sich gegen 15.30 Uhr an der Abfahrt Langsdorf ereignet hat.

Auch auf der Ausweichstrecke über Breesen brauchen Autofahrer am Donnerstagnachmittag viel Geduld. Hier müsse ebenfalls rund eine Stunde längere Fahrzeiten eingeplant werden, so die Polizeisprecherin. Sie empfiehlt, den Baustellenbereich nach Möglichkeit weiträumig über die B 105 oder die L 19 zu umfahren.

OZ