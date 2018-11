Grimmen

Frischer Wind im Kinder- und Jugendparlament der Stadt Grimmen: Am Montagnachmittag wählten die jungen Vertreter aller fünf Schulstandorte einen neuen Vorstand. Und das war ziemlich spannend und endete sogar in einer Stichwahl.

Abiturient Max Schade erlangte mit zwölf von insgesamt 15 Stimmen in einer offenen Wahl den Posten des ersten Vorsitzenden. Er löst damit Angelina Gauer ab, die das jugendliche Parlament in den vergangenen Jahren konsequent und redegewandt leitete. Die junge Frau legte im Frühjahr ihr Abitur am Gymnasium ab, wird nun ein Jahr lang nach England gehen und hat keine Zeit mehr, sich intensiv um die Wünsche und Sorgen der Kinder und Jugendlichen zu kümmern. Mit Max an der Spitze habe sie jedoch ein gutes Gefühl. Auch sie gab ihm eine Stimme.

Bei der Wahl zum zweiten Vorsitzenden schwankten die Wähler zwischen Gymnasiastin Elmira Lagutina und Grundschüler Jerome Voß. Erst nach einer Stichwahl konnte die ältere Elmira überzeugen und Jerome nahm etwas enttäuscht den Posten des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden an. Zum Schatzmeister wurde Benjamin Schulz auserkoren.

Nun mögen ältere Lokalpolitiker denken, dass das Kinder- und Jugendparlament eine verspielte Versammlung sei. Doch dem ist nicht so. Vor allem die vier jüngsten Neuzugänge überzeugten mit ernsthaften Plänen und Vorstellungen. Da ist Zoey Bodura (8) beispielsweise in großer Sorge, dass Menschen im Rollstuhl die Kopfsteinpflaster-Straßen in der Innenstadt nicht allein überqueren können. „Meine Mama und ich haben neulich einem alten Menschen geholfen, ohne uns hätte er es nicht geschafft“, sagt das Mädchen aus Grimmen. Und Marleen Jung (9) hätte sich neulich auf einem Spielplatz in Grimmen fast an einem Nagel verletzt. „Die Spielplätze müssen kontrolliert werden“, sagte sie.

Max Schade löst Abiturientin Angelina Gauer ab und leitet nun das Kinder- und Jugendparlament in Grimmen. Quelle: Carolin Riemer

Genau das sei der Sinn des Jugendparlaments, betonte Leon Pfister, der die Veranstaltung besuchte. Vier Jahre lang habe er nach der Entstehung des Parlaments im Vorstand mitgewirkt. Er motivierte die Dritt- bis Zwölfklässler kritisch zu sein und Wünsche hervorzubringen. „Zeigt, dass ihr was erreichen wollt. Gemeinsam schafft ihr das.“ Pfister, der mittlerweile eine Lehre im Landkreis absolviert und im Geflügelzüchterverband sehr engagiert ist, kündigte an, dass er sich in naher Zukunft kommunalpolitisch engagieren möchte und dem jungen Parlament dann stets mit einem offenen Ohr entgegen treten werde.

Als letzte Amtshandlung informierte Angelina Gauer den neuen Vorstand über die Vorhaben im kommenden Jahr. In den Winterferien informieren sich die Schüler über den Grundgedanken der Demokratie. Dazu luden die Schulsozialarbeiter den Informationsbus „Demokratie auf Achse“ ein. Grimmen möchten die jungen Leute mithilfe einer Geo-Caching-Tour erkunden. Aber auch einen Besuch in der Druckerei der OSTSEE-ZEITUNG in Rostock wünschen sich die Teilnehmer.

Konkret nahmen sie sich für das kommende Jahr auch vor, die Alte Ziegelfabrik durch Graffiti aufzuhübschen. „Wir sollten auch Landrat Stefan Kerth einladen und ihn nach seinen konkreten Zielen befragen“, schlug Angelina Gauer vor und erntete Zustimmung. In Ludwigslust, Wismar und Schwerin wollen sich die politisch interessierten Schüler unbedingt mit den hiesigen Kinder- und Jugendparlamenten zum Vernetzen treffen. Denn nur wenn die Stimmen der Kinder und Jugendlichen zahlreich und fordernd sind, werden sie von den Kommunalpolitikern ernst genommen.

Carolin Riemer