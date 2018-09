Grimmen

Bei der Vielzahl an Veranstaltungen in und rund um Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) haben Sie, liebe Leser, an diesem Wochenende die Qual der Wahl.

Nachwuchs kann Strohballen bemalen

Der Nachwuchs kann sich am Sonnabend an den Vorbereitungen für das diesjährige Erntefest in Rakow beteiligen, das am 8. September im Dorf gefeiert werden soll. Schmucke und kreativ gestaltete Strohballen gehören traditionell dazu. Tradition ist es auch, dass das Gestalten der Ballen dem Nachwuchs überlassen wird. Dazu lädt der Dorfverein „Dau wat Rakow“ Mädchen und Jungen am Sonnabend um 14 Uhr auf das Landgut Bretwisch ein. Dort sollen die Deko-Ballen für das Erntefest bemalt werden. Außerdem stehen Spiel und Spaß auf dem Programm.

Radtour durchs Trebeltal

Zu einer geführten Tour durch das Trebeltal südlich von Tribsees lädt die Lokale Aktionsgruppe alle Fahrradfreunde am Sonnabend ein. Dabei können die Radler nicht nur die schöne Natur entlang der Trebel genießen, sondern auch noch Einiges kennenlernen. Start ist am Sonnabend um 9 Uhr in Tribsees am Parkplatz unterhalb des Mühlentors und führt die Pedalritter nach Nehringen.

Kita feiert ihren Geburtstag

Die Kindertagesstätte „Zwergenland“ in Fäsekow lädt ein zu ihrem 25. Geburtstag. Los geht es um 10 Uhr. Keramikfiguren bemalen, Kinderschminken, Hüpfburg, Karussell, Zuckerwatte, E-Autos fahren, T-Shirts bedrucken, Reiten, Softeis, Tombola, eine Bastelstraße, Feuerwehrquiz und vieles mehr warten auf die Besucher. Musikalisch unterhält ab 10.30 Uhr ein Schlager-Duo, um 15.30 Uhr gibt sich Clown Pelly die Ehre.

Schnäppchenjagd „Rund ums Kind“

Alles „Rund ums Kind“ lautet das Motto eines Flohmarktes, der am Sonnabend in der Mehrzweckhalle in Brandshagen von 15 bis 17 Uhr veranstaltet wird.

Gregorianic meets Pop

Ein außergewöhnliches Programm präsentiert am Sonnabend ab 19.30 Uhr die Gruppe „The Gregorian Voices“ in der Grimmener Kirche St. Marien. Die Gruppe arrangiert berühmte Klassiker der Popmusik im gregorianischen Stil. Karten gibt es ab 18.30 Uhr an der Abendkasse.

Scheunenparty in Griebenow

Wo heute noch Landmaschinentechnik steht, steigt am 1. September eine Scheunenparty. Ab 20 Uhr laden Tobias Lembke und Philipp Groß vom BT Club und Haus der Kultur Greifswald in die Scheune von Familie Angres in Griebenow (Parkstraße) zu einer zünftigen Sause mit DJ und Beamer-Show. Beim Warm up ab 20 Uhr beginnt die Party mit einem Schlager-DJ und kostengünstigen alkoholfreien Getränken und Bier. Ab 23 Uhr wird Star DJ Alex Megan auflegen. Er ist insbesondere in den Bereichen der House-, Hands-Up- und Trance-Musik aktiv.

Hoffungskirche lädt zum Tag der offenen Tür

Die Hoffnungskirche, die Evangelische Freikirche Grimmens, feiert am Sonnabend die Einweihung ihres neuen Domizils in der Friedrichstraße in Grimmen. Alle Neugierigen haben die Möglichkeit, sich beim Tag der offen Tür genau umzuschauen. Los geht es am neuen Standort offiziell um 15 Uhr, ab 16 Uhr heißt es „Himmlisch plaudern – Zeit für Kaffee, Kuchen und Gespräche...“. Gleichzeitig startet ab 16 Uhr ein historisches Familienstadtspiel, bei dem es durch die Altstadt geht. Um 18 Uhr lädt ein Gospelchor zum Zuhören und vielleicht auch zum Mitsingen ein, anschließend wird das Stadtspiel ausgewertet und der Tag klingt gemütlich am Grill aus.

A-20-Open-Air am Sonnabend ab 16 Uhr

Tanzen unter freiem Himmel - das können junge Leute seit Freitag in Grimmen. Bei einer Premiere: Zum ersten Mal lädt Veranstalter Jörn Kurowski nach vier ausverkauften Partys der Reihe „Grimmen tanzt“ zu einem Open-Air-Event mit House- und Deep-House-Musik in der Trebelstadt. Das Motto: „A-20-Abriss-Open-Air“. „Wir wollen bei diesem zweitägigen Festival jungen Leuten unter freiem Himmel eine Tanzveranstaltung in Grimmen ermöglichen“, sagt der Veranstalter. Auch am Sonnabend ab 16 Uhr wird es auf dem Innenhof des ehemaligen KWT-Geländes in der Greifswalder Chaussee richtig abgehen. Dafür werden insgesamt einige DJs sorgen. Der Veranstalter verspricht eine coole Bühne, ein chilliges Festivalgelände, eine Fressmeile und Showacts auf dem gesamten Gelände.

Tanznachmittag im Schloss

Ein Tanznachmittag wird am Sonntag, dem 2. September, im Schloss Griebenow veranstaltet. Keyboarder Manolito wird dafür ab 14.30 Uhr Walzer, Disko-Fox, Cha-Cha-Cha und andere Rhythmen intonieren. Dazu gibt es Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Eintritt: 5 Euro

Krüger Anja