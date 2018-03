Kirchengemeinde bringt Projekt voran

Groß Bisdorf. „Wachsen und Zusammenwachsen – Gemeinschaftsgärten in Süderholz“ heißt das Projekt, an dessen Umsetzung seit einem Jahr in der Kirchengemeinde Groß Bisdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) gearbeitet wird. 69 700 Euro Fördermittel gab es vom Bundeslandwirtschaftsministerium für das Vorhaben im Modellprojekt Land(auf)schwung.

Ziel des Projektes sei es, Menschen aus der Region zusammenzuführen – vom Kind bis zum Erwachsenen – und zur Zusammenarbeit zu motivieren. So wolle man das Gemeindegebiet auch für künftige Generationen natürlich und nachhaltig gestalten. Um das zu realisieren, wurden bereits mehrere Streuobstwiesen in der Gemeinde angelegt, ein Traktor zur Bewirtschaftung angeschafft, ein Hochsitz gebaut, massive Holzbankgarnituren im Bisdorfer Pfarrgarten aufgestellt und der Spielplatz dort erweitert.

Beendet sei das Projekt damit aber nicht.

Krüger Anja