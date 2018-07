Grimmen

Zum ersten Mal in Grimmen waren am Sonnabend „Die Klabauterleute“ von der Insel Rügen am Wasserturm zu Gast. Sie erfreuten das Publikum mit einem bunten Melodienreigen von der Waterkant. Noch zweimal wird es 2018 derartige Veranstaltungen geben, bevor sich das Wasserturmaktiv dann nach 15 Jahren verabschiedet: Am 8. September ist das Finale von 11 bis 16 Uhr.

Amler Reinhard