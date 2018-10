Grimmen

Aus der gesamten Bundesrepublik waren sie eingereist - die ehemaligen Schüler der Klasse 10a des Abschlussjahrgangs 1978 der Friedrich-Wilhelm-Wander-Schule. „Unglaubliche 40 Jahre ist es her, dass wir die Schule verließen“, schrieb uns Marina Preuß.

Im Golfhotel versammelten sich immerhin 23 ehemalige Klassenkameraden und feierten ein tolles Wiedersehen. Marina Preuß: „Was gab es nicht alles zu erzählen!“Viele Anekdoten und Späße aus der tollen Schulzeit hätten die Runde gemacht und alle seien sich einig gewesen, dass es eine tolle Schulzeit war – nicht immer nur spaßig, aber doch mit viel Witz und Schabernack und am Ende doch lehrreich für den weiteren Lebensweg.

In Jena, Bad Doberan, Kiel, Saarbrücken und Sonnenberg leben einige der ehemaligen Klassenkameraden heute, erzählt die Grimmenerin. Viele aber auch hier in der Region zu Hause geblieben.So ganz viel Neuigkeiten hatten sich die ehemaligen Wander-Schüler wohl aber gar nicht zu erzählen, denn immerhin treffen sie sie regelmäßig alle fünf Jahre zu einem kleineren Klassenfest. Das 30. Jubiläum sei allerdings fast ebenso groß wie das Wiedersehen nach 40 Jahren gefeiert worden“, erzählt Marina Preuß. Und das gemütliche Beisammensein bei sehr gutem Essen und Trinken in toller Atmosphäre sei viel zu schnell vorbei gegangen, waren sich die Teilnehmer einig. Aber das nächste Treffen wird bereits geplant.

Jaekel Almut