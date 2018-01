Kleine Karte speichert Bonus für Mittagessen oder Nachhilfe

Stralsund. Die Bildungskarte gibt es seit fünf Jahren, doch der Run auf den „Bonusspeicher“ hält ungebrochen an. Über 10 000 Kinder und Jugendliche in Vorpommern-Rügen nutzen das elektronische Ticket, mit dem Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket – einem Förderprogramm des Bundes – in Anspruch genommen werden können. 2016 waren über 9000 Bildungskarten aktiviert.

Wie in den letzten beiden Jahren konnte der Kreis 2,3 Millionen Euro aus dem Programm abschöpfen. Gedacht ist das Geld für eine breite Palette von Leistungen. Mit 1,13 Millionen Euro die größte Summe wird für Mittagessen zur Verfügung gestellt. Kita- und Schulkinder konnten davon profitieren.

Mit knapp 400 000 Euro konnte die Anschaffung von Schuldbedarf unterstützt werden. 388 000 Euro nahmen Schüler für Nachhilfe in Anspruch. 30 000 Euro standen für eintägige Ausflüge und 215 000 Euro für mehrtägige Klassenfahrten im Budget. Mit 40000 Euro konnten Kinder und Jugendliche beim Kauf des Schülerbus-Tickets entlastet werden.

Doch nicht nur Bildungsangebote werden mit dem elektronischen Ticket bezahlt. Unter dem Stichwort Teilhabe sind auch Förderungen von Sport und Kultur möglich. Da kann die Mitgliedschaft im Fußballverein ebenso bezahlt werden wie der Beitrag für die Musikschule.

Ines Sommer