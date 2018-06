Stralsund/Grimmen

Die Aktion offene Gärten sorgt immer wieder für sehr überraschende Einblicke. So ein Kleinod vor unserer Haustür ist der Gutspark Falkenhagen in der Gemeinde Sundhagen. Die liebevoll gepflegte Gartenanlage konnte sich am Sonnabend über großen Zuspruch freuen. Und die Besucher waren sich beim Bummeln unter den 300 Jahre alten Bäumen, entlang eines Bachlaufes, zwischen den prächtig blühenden Rosenstöcken und vielfältigen Stauden einig: Es ist sehr beeindruckend, was hier zwischen Ehrenhof, Teich und Wasserspielen geschaffen beziehungsweise unter Federführung von Dr. Julius und Günter Budde wiederhergestellt wurde.

Die seit der schwedischen Zeit Vorpommerns entstandene Gartenanlage des ehemaligen Gutes gilt als ein Beleg für die adlige Kultur Ende des 17. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Auch am Sonntag kann man das alte Rittergut in der Nähe von Reinberg zwischen 10 und 17 Uhr besuchen. Der private Garten ist fast acht Hektar groß und weitläufig angelegt. Insgesamt laden in Vorpommern-Rügen 19 Gärten zwischen Barth und Marlow, zwischen Negast und Süderholz ein. Das ganze Programm. http://www.offene-gaerten-in-mv.de.

Marlies Walther