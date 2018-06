Grimmen

Wer Feste und Konzerte liebt, hat am Wochenende rund um Grimmen die Qual der Wahl.

Bikertreffen in Neuendorf

Zum Bikertreffen wird am Wochenende nach Neuendorf eingeladen. Am Sonnabend um 11 Uhr startet die Ausfahrt, ab 15 Uhr geht die Party in Neuendorf weiter.

Tierparkfest

Gemeinsam mit dem Tierpark-Förderverein der Stadt haben die Mitarbeiter des Heimattierparks für ihr Sommerfest am Sonnabend ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Los geht’s um 10 Uhr.

Chorjubiläum

Der Reinberger Posaunenchor feiert seinen 50. Geburtstag und lädt deshalb Gäste und Gratulanten zum Festkonzert am Sonnabend um 14 Uhr in die Reinberger Kirche ein.

Konzertcafé

Genuss für alle Sinne verspricht der kommende Sonntag Besuchern in Starkow. Der Verein Backstein Geist und Garten lädt zum Konzertcafé. Der Nachmittag beginnt um 14 Uhr mit einem Gottesdienst in der Backsteinbasilika. Eine Führung durch den Pfarrgarten, ab 16 Uhr, ein Konzert mit „Dell Aqua“, bei dem bekannte Film- und Musicalmelodien zu hören sein werden, runden den Tag ab.

Gospel in der Kirchenruine

Einer der Höhepunkte des Kulturjahres in der Rolofshagener Kirchenruine erwartet die Besucher am Sonnabend: Der Gospelchor St. Marien aus Bergen auf Rügen tritt um 17 Uhr auf.

Tanznacht und Cocktailabend

Zur Tanznacht mit Live-Musik eines Gesangsduos, Cocktails und Fingerfood- Buffet wird am 30. Juni ins Barockschloss Griebenow eingeladen. Wie Doreen Förster vom Organisationsteam informiert, werde die Veranstaltung bei schönem Wetter in den Schlosspark verlegt.

Gemeindefest der Grimmener Kirche

Die Evangelische Kirchengemeinde Grimmen veranstaltet am Sonntag ihr Gemeindefest. Das beginnt um 14 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der Marienkirche. Anschließend erwartet die Besucher ein buntes Programm im Gemeindezentrum in der Mühlenstraße 11. Dazu gehört unter anderem ein Auftritt von Spielmann Fried Wandel mit seinem Frettchenzirkus. Es gibt eine Hüpfburg, Kinderschminken, Trommelmusik, Kaffee und Kuchen sowie Wurst vom Grill.

Wohngebietsfest

Zum Wohngebietsfest laden am Sonntag ab 10.30 Uhr der Seniorenbeirat der Stadt Grimmen und die Begegnungsstätte „Gemeinsam statt Einsam“ ein. Auf dem Gelände der Regionalschule „Robert Koch“, erwartet die Gäste ein Programm mit der Zarrentiner Blaskapelle, der Volkstanzgruppe „Schüddel de Büx“, Clown Hollino und dem „Rüganer Schlagerchor“. Kinder können sich auf eine Bastelstraße, Hüpfburg, eine Kegelbahn und vieles mehr freuen.

Tag des Bergmanns

Der Tag des Bergmanns wird am Sonntag begangen: Der Förderverein „Erdöl und Heimat e. V.“ Reinkenhagen veranstaltet ab 14 Uhr gemeinsam mit der Gemeinde Sundhagen wie in den vergangenen Jahren das traditionelle Bergmannsfest auf dem Gelände des Erdölmuseums in Reinkenhagen. Auf dem Programm steht allerhand, unter anderem auch ein Kinderflohmarkt sowie eine Tombola. Die Grimmener Blasmusik und die Jagdhornbläser des Hegeringes Bremerhagen eröffnen und umrahmen das Fest. Und natürlich ist auch für Kaffee und Kuchen sowie Leckereien vom Grill gesorgt.

Konzert in Brandshagen

Ein Sommerkonzert findet am Sonntag um 17 Uhr in der Brandshäger Kirche statt. Zu hören sind der Marienchor unter der Leitung von Dorothea Laack sowie der Posaunenchor unter der Leitung von Jörg Kadow.

Jaekel Almut