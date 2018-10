Bremerhagen

Seit gut einem Jahr arbeitet Judith Lewering (30) in der Bremerhäger Kita „Trampolin“. Sie hat sich zur Gesundheitserzieherin qualifiziert und setzt mit vielen Ideen Kneippsche Anwendungen um. „Jede Anwendung ist eine Zuwendung, das bedeutet mir und meinen Kolleginnen sehr viel im Alltag mit den Kindern“, sagt die junge Mutter von zwei Kindern aus Bassin. „Ich arbeite hier an einem Ort mit den besten Kindern und ganz lieben Eltern“, behauptet die 30-Jährige. Und wenn sie mal ein bisschen Abstand zum Alltag braucht, dann geht sie ihrer neu entdeckten Leidenschaft für Kräuter nach und lernt etwas über deren An- und Verwendung. „Ich wünsche mir für unsere Kita ein Kräuterhochbeet. Das passt gut zu der Idee von Sebastian Kneipp und gesunder Ernährung für Kinder.“

Jaekel Almut