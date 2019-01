Tribsees

Insgesamt 200 Liter Diesel wurden in der Nacht zum Dienstag in Tribsees gestohlen. Wie die Polizei informiert, machten sich der oder die Täter an mehreren Fahrzeugen am Gewerbestandort im Grammendorfer Weg zu schaffen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf circa 250 Euro.

Sie bittet um Zeugenhinweise. Wer in der Nacht von Montag (14. Januar) zu Dienstag (15. Januar) etwas Auffälliges beobachtet hat, wendet sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570) oder die Internetwache der Polizei.

akr