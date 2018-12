Grimmen

Ein Gänsehaut-Moment vor zwei Wochen für die Nachwuchsringer des Grimmener Vereins „Athletic Energy“. Bei einem großen Turnier in Demmin wird der Verein unter großem Beifall in die zur Eröffnung in die Sporthalle gerufen. Alle Kämpfer und die Trainer kommen in einheitlichen Trainingsanzügen in die Halle. Erstmalig. Verdanken können sie dies dem Grimmener Kran-Unternehmen „Lange“. Dieses hat allen Nachwuchs-Sportlern der Stadt Trainingsanzüge spendiert. Insgesamt über 50 Stück im Wert von 4444,74 Euro. „Wir sind total begeistert, dass uns das Unternehmen Kran-Lange dies ermöglicht hat“, freut sich Mathias Schuck. Der Vereinsvorsitzende von „Athletic Energy“ erklärt: „Die Kinder waren so stolz, dass sie nun auch mit ihren eigenen Trainingsanzügen zu den Wettkämpfen fahren können. Und auch für mich als erfahrenen Kampfsportler war dieser Moment etwas ganz Besonderes.“ Das Gemeinschaftsgefühl ist für den Trainer etwas enorm Wichtiges. „Auf der Matte stehen die Sportler alleine, aber wir trainieren zusammen und stehen, feiern unsere Siege zusammen und bauen uns gegenseitig bei Niederlagen wieder auf“, betont er.

Raik Mielke