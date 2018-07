Stralsund/Grimmen

Eine große Hilfsaktion für den sechsjährigen Kevin aus Leyerhof bei Grimmen rollt an. Am 21. Juli von 12 bis 17 Uhr wird ein Team von der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) im Stralsunder Yunior-Hotel am Tribseer Damm sein, um mit vielen Helfern einen Spender für den Jungen zu finden, der seit gut einem Jahr gegen den Blutkrebs kämpft – trotz intensiver ärztlicher Behandlung bislang leider erfolglos. Aber passende Stammzellen könnten ihm helfen, die Leukämie zu besiegen. Sollten sie in der Datenbank der Organisation gefunden werden, wäre im November eine Transplantation möglich.

Natürlich hoffen Kevins Eltern Jana Schukies und Falk Koch auf viele Menschen, die an dem Sonnabend in zwei Wochen zu der Typisierungsaktion kommen, die die Chance auf Stammzellen für ihren Sohn erhöht. Die Prozedur ist schmerzfrei und basiert auf einem Speicheltest. Helfen kann jeder, der gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist. Wer nicht die passenden Stammzellen für Kevin hat, könnte trotzdem einen anderen Menschen retten. Das gleiche gilt, wenn irgendwo ein Spender für Kevin gefunden werden sollte.

Maik Heuer, Geschäftsführer des Younior-Hotels, der die Idee zu der Aktion am 21. Juli hatte, hat sich bereits vor vielen Jahren registrieren lassen. „Ich konnte sogar schon einmal einem Mädchen helfen“, sagt er.Die DKMS ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die Stammzellenspenden unterstützt, um die Heilungschancen bei Patienten mit Leukämie und anderen lebensbedrohlichen Erkrankungen des blutbildenden Systems zu erhöhen.Um solche Typisierungsaktionen durchführen zu können, ist die DKMS auch auf Spenden angewiesen.

Für Kevin wurde jetzt folgendes Konto eingerichtet: DKMS-Spendenkonto, Ostseesparkasse Rostock, IBAN DE91 1305 0000 0200 0027 24, BIC: NOLADE21ROS.

OZ