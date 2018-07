Stralsund/Grimmen

Sie wollen keine Helden sein. Selbst zu einem Foto lassen sie sich nur mit Mühe überreden. Der Gruppe um Maik Heuer aus Stralsund und Andrea Müller aus Grimmen geht es nicht um sich, sondern nur um eines: der krebskranke Kevin soll leben. Für Samstag haben sie deswegen im Stralsunder Younior-Hotel, dessen Chef Maik Heuer ist, eine große Registrierungsaktion für Stammzellenspender geplant. „Wenn man den kleinen Butscher sieht, muss man ihm doch einfach helfen“, sagt Maik Heuer.

Zur Galerie Ein Team aus mehr als 70 Freiwilligen hat in Stralsund eine große Suchaktion nach einem Stammzellenspender organisiert. Die Mutter des Sechsjährigen aus Leyerhof bei Grimmen ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft.

Der sechsjährige Kevin aus Leyerhof bei Grimmen kämpft seit einem Jahr gegen Leukämie. Weil mehrere Chemotherapien bislang nicht angeschlagen haben, ist er nun auf einen passenden Stammzellenspender angewiesen, um wieder gesund zu werden. Helferin Andrea Müller, die Kevins Mutter noch aus der Jugend kennt, hat sein Schicksal sehr getroffen. „Ich bin selbst Mutter. So etwas kann jedem passieren, deswegen ist es wichtig, etwas zu unternehmen“, sagt sie.

Die Helfer hoffen auf mehr als 1000 Teilnehmer

Die Gruppe, die mittlerweile auf mehr als 70 Unterstützer angewachsen ist, hat die Aktion am Samstag perfekt durchgeplant. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann von 12 bis 17 Uhr im Younior Hotel am Tribseer Damm eine Probe für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) abgeben. Das geschieht per Wattestäbchen, mit dem ein sogenannter Wangenschleimhautabstrich gemacht wird. Es wird kein Blut abgenommen.

Die Helfer hoffen auf mehr als 1000 Teilnehmer. Damit die auch wirklich kommen, hat die Gruppe in den vergangenen vier Wochen alles Erdenkliche unternommen. Sie haben eine Facebookseite aufgebaut und ein professionelles Video mit einem Hilfeaufruf erstellt. Sie haben T-Shirts bedruckt und Plakate aufgehängt. Etliche Firmen haben sie um Geld oder Sachspenden für die geplante Tombola gebeten. Zahlreiche Unternehmen aus der Region haben ihre Unterstützung zugesagt, es sind viele hochwertige Preise zusammengekommen, darunter zum Beispiel auch Reisen. Zudem wird die Verpflegung für die Spender von Supermärkten und Getränkehändlern gestellt.

Kevins Mutter bedankt sich für die Hilfsbereitschaft

Auch Kevins Mutter Jana Schukies will am Samstag in Stralsund dabei sein. „Nie hätte ich mit einer solchen Unterstützung gerechnet. Die unglaubliche Hilfsbereitschaft der Menschen gibt unserer Familie in dieser schweren Zeit viel Kraft“, sagt sie. Jana Schukies wünscht sich, dass möglichst viele Menschen sich am Samstag die Zeit nehmen, und sich als potenzieller Lebensretter registrieren lassen. „Aus unserem Hilferuf ist eine Aktion geworden, die Zusammenhalt gibt und uns allen Hoffnung schenkt. Es zählt wirklich jeder Einzelne. Denn jeder Einzelne könnte der passende Spender für Kevin oder einen anderen Patienten sein“, sagt sie.

Younior-Hotelchef Maik Heuer hat sich schon vor langer Zeit registrieren lassen. Vor acht Jahren gab es einen Treffer, ein Mädchen in Kevins Alter brauchte Hilfe. Die Therapie hat damals anschlagen.

Alexander Müller