Kreis: Keine vernachlässigten Schafe festgestellt

Grimmen. Angeblich nicht versorgte Schafe in der Kleingartenanlage Hoikenrade in Grimmen haben dieser Tage in Grimmen für Diskussionen gesorgt. Vier Schafe würden dort kein Futter und kein Wasser bekommen, lediglich Gartennachbarn würden dafür sorgen, dass den Tieren ab und an ein paar Essensreste über den Zaun geworfen werden.

„Bürger der Stadt haben uns informiert, dass in einem Garten in Hoikenrade Schafe vernachlässigt werden“, sagte Burkhard Niedermeyer, Fachbereichsleiter für Soziales, Sicherheit und Ordnung in der Stadtverwaltung auf OZ-Nachfrage. Daraufhin hätten die Ordnungsamtsmitarbeiter sich vor Ort kundig gemacht und anschließend sofort die für solche Fälle der Tiervernachlässigung zuständigen Mitarbeitern vom Landkreis Vorpommern-Rügen informiert, berichtete er weiter. „Der Kreis weiß Bescheid, aber die Tiere sind nach wie vor dort“, sagt Niedermeyer.

„Die Tiere sind dort, weil bei mehreren Kontrollen vor Ort keine besorgniserregenden Mangelerscheinungen bei den vier Schafen in diesem Garten festgestellt wurden“, sagte Olaf Manzke., Kreis-Pressesprecher nach Rückfrage im Veterinäramt der Kreisverwaltung. Fünf bis sechs Mal allein im März seien Verwaltungsmitarbeiter des Kreises zur Kontrolle vor Ort gewesen. Sie würden auch mit dem Grimmener Tierhalter zusammenarbeiten und ihn auf seine Verpflichtungen hinweisen.

„Immer, wenn unsere Mitarbeiter vor Ort waren, lag dort Futter und auch Wasser stand bereit“, erzählte Manzke. Ob das aber vom Tierhalter oder von Nachbarn dort hingebracht worden war, konnte niemand nachvollziehen.

Das Füttern fremder Tiere sehen die Kreisverwaltungsmitarbeiter als Problem an. „Denn unsere Mitarbeiter können so gar nicht eindeutig feststellen, ob Tiere von ihrem eigentlichen Haltern ordnungsgemäß versorgt oder von Fremden gefüttert werden“, erklärt Olaf Manzke.

