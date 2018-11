Stralsund

Kaum ist der eigene Landrat von Bord, verliert die Kreistags-CDU ihre Kassendisziplin: Der Kreisverwaltung zufolge würde Vorpommern-Rügen ab dem Jahr 2022 rote Zahlen schreiben, wenn ein auf Druck der CDU verabschiedeter Beschluss bis dahin weiter Bestand hätte. So lange könnte die Kreisverwaltung die Einnahmeausfälle mit Geld ausgleichen, das sie angespart hat. Danach wäre die Rücklage jedoch aufgebraucht. „Aber es darf nichts Unvorhergesehenes dazwischenkommen“, warnte die Chef-Kämmerin der Kreisverwaltung, Heike Karnatz.

Die Union hatte bereits während der Kreistagssitzung im Oktober durchgesetzt, dass die Gesamtsumme der Kreisumlage, die Städte und Gemeinden an die Kreisverwaltung abführen müssen, auf einen Betrag von knapp 94 Millionen Euro gedeckelt werden soll. Die CDU forderte damals „mehr Luft zum Atmen für die Kommunen“. Die angespannte finanzielle Lage gerade kleiner Gemeinden ist landesweit ein Problem. Aktuell haben in Vorpommern-Rügen 19 Bürgermeister Widerspruch gegen die Kreisumlage eingelegt. Kritiker vermuten hinter dem Vorstoß der Union indes einen frühen Wahlkampf-Schachzug, um sich die Gunst vieler Bürgermeister und Gemeindevertreter vor Ort „zu erkaufen“.

Im Mai nächsten Jahres werden in MV neue Kommunalvertretungen gewählt. Angesichts der sinkenden Zustimmung für die Volksparteien fürchten viele Christdemokraten einen Machtverlust an der kommunalen Basis. Keine Partei im Land ist dort so stark verankert wie die CDU.

Am Montag ließ der neue Landrat Stefan Kerth (SPD) während einer Sondersitzung des Kreistages seine Verwaltung erstmals vorrechnen, was die Pläne für den Landkreis konkret bedeuten würden. Demnach werde die Kreisverwaltung bereits im kommenden Jahr ein Minus von 5,4 Millionen erwirtschaften. Um die Ausgaben ohne einen Griff in den Sparstrumpf zu decken, wären eigentlich Einnahmen aus der Kreisumlage in Höhe von gut 99 Millionen Euro nötig. Ein Jahr später, 2020, rechnet die Kreisverwaltung damit, ein Minus von noch mal 1,8 Millionen Euro ausgleichen zu müssen. Bisher galt der Landkreis Vorpommern-Rügen in finanziellen Angelegenheiten im Gegensatz zum hochverschuldeten Nachbarkreis Vorpommern-Greifswald als Musterschüler. Der frühere Landrat Ralf Drescher (CDU) zeigte sich zuletzt nicht ohne Stolz, seinem Nachfolger Kerth ein Haus übergeben zu können, in dem sich Einahmen und Ausgaben die Waage halten.

Trotzdem steht auch der Landkreis vor steigenden Kosten. Allein die von allen Parteien inklusive der CDU geplante Einführung eines kostenlosen Schulbusverkehrs verursacht künftig zusätzliche Ausgaben von knapp 1,5 Millionen Euro pro Jahr. Für die Ausbesserung maroder Kreisstraßen, für die 2017 noch 2,5 Millionen Euro genügten, müssten für 2020 bereits jetzt 3,3 Millionen Euro eingeplant werden, sagte Karnatz. Für weitere Positionen gelte Ähnliches.

Die Einnahmen über die Kreisumlage, die jedes Jahr an den Landkreis fließen, sind in den vergangenen fünf Jahren, also in relativ kurzer Zeit, um etwa ein Drittel gestiegen. Während die Gemeinden 2013 zusammengenommen noch rund 63 Millionen Euro an das Landratsamt überwiesen haben, sollen es in diesem Jahr die nun von der CDU als Obergrenze geforderten knapp 94 Millionen Euro sein. Dies hängt mit den steigenden Einnahmen vieler Kommunen zusammen, insbesondere dann, wenn dort Unternehmen ansässig sind, die Gewerbesteuern bezahlen.

Landrat Kerth: „Auch ich habe in meiner Zeit als Barther Bürgermeister in den vergangenen Jahren Gewerbesteuereinnahmen erlebt, von denen ich nie glaubt hätte, dass wir die in dieser Höhe bekommen.“ Da sich die Höhe der Kreisumlage prozentual an der Einkommenslage der Städte und Gemeinden bemisst, hat auch die Kreisverwaltung von der brummenden Wirtschaft profitiert. Kerth räumte aber ein, dass die Einnahmesituation des Kreises deshalb zugleich wie die der Kommunen zum Teil mit dem Risiko behaftet sei, dass die Wirtschaft wieder an Fahrt verlieren könnte. „Dann haben wir ein ganz großes Finanzproblem. Momentan sehen die Zahlen aber so aus, dass wir in den nächsten zwei Jahren noch schuldenfrei durchkommen.“ So lange gilt der Doppelhaushalt 2019/20, über den der Kreistag am 17. Dezember abschließend abstimmen will.

Der von der CDU durchgeboxte Beschluss, die Kreisumlage einzufrieren, gilt zunächst ebenfalls bis Ende 2020. Ob er im Anschluss verlängert wird, ist unklar. Aber da im Jahr 2021 in Mecklenburg-Vorpommern zeitgleich Landtags- und Bundestagswahlen stattfinden sollen, dürften die CDU, aber auch andere Parteien keine große Motivation haben, die Kreisumlage ausgerechnet dann wieder zu dynamisieren und Städte sowie Dörfer für die Unterhaltung eines übergeordneten Verwaltungsapparates stärker zur Kasse zu bitten.

Kerth betonte, dass er zunächst nur den Zeitraum des künftigen Doppelhaushaltes betrachte. „Ich schätze das daher nicht so dramatisch ein. Die Deckelung ist nicht das große Problem, entscheidend ist, dass wir in diesem Landkreis in den nächsten zwei Jahren gut arbeiten können.“ Bis Ende 2020 „wird der Haushalt ausgeglichen sein“.

Grüne und Linke kritisierten den CDU-Vorstoß. „Im Landkreis ist bereits in den vergangenen Jahren über das normale Maß hinaus gespart worden, was dem Kreis nicht gut getan hat“, sagte die Kreistagspolitikerin Karin Breitenfeldt (Linke). Verschiedene einmalige Sondereffekte in der aktuellen Kreis-Bilanz, wie der Verkauf großer Grundstücksflächen, seien falsch interpretiert worden. „Diese Einnahmen werden wir so in den nächsten Jahren nicht noch einmal haben.“ Der Beschluss der CDU sei rein parteipolitisch motiviert. Dafür werde die Lage schöngerechnet.

Ex-Landrat Drescher sagte bereits im Oktober, dass eine Deckelung der Abgaben „als Orientierung für die Verwaltung legitim“ sei. „Man muss den Deckel aber auch wieder anheben und kann sowas nicht für die Ewigkeit festschreiben, sondern nur für einen gewissen Zeitraum.“

Benjamin Fischer