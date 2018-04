Kreis muss seltener für Kita-Beitrag einspringen

Stralsund/Grimmen/Bergen/Ribnitz. Kommt der wirtschaftliche Aufschwung auch in den Portemonnaies der Eltern mit Kindern an? Die 2017er-Zahlen des Landkreises sprechen dafür. Musste das Jugendamt 2015 noch für über 5000 Eltern einspringen und deren Anteil am Kita-Platz bezahlen, waren es im Vorjahr nur noch 4000 Fälle. Statt geplanter 6,642 Millionen Euro gab der Kreis nur 6,565 Millionen aus. Macht ein Plus von gut 76 000 Euro, die jetzt nicht im Gesamtetat des Landkreises versickerten, sondern für die Kindertagesbetreuung der Flüchtlingskinder ausgegeben wurden.

„Ich habe das mal für unsere Kita ,Am Stadtwald’ recherchiert. Dort ist es tatsächlich so, dass der Anteil an Kindern, die ihren Platz vom Kreis bezahlt kommen, weil die Eltern sich den Beitrag nicht leisten können, gesunken ist. Im Kalenderjahr 2017 waren das im Vergleich zum Vorjahr immerhin acht Prozent. Ich denke, dass sich die Zahlen in der Kita ,Käpt’n Blaubär“ ähnlich entwickelt haben“, sagt Dörte Binder, beim Internationalen Bund in Stralsund für die Kitas zuständig. Der Träger hat im gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen von Poseritz bis Grimmen sieben Kindertagesstätten und einen Hort.

Sommer Ines